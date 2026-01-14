Φτάνουμε προς την τελική ευθεία για τον νικητή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! Τα ζευγάρια των ημιτελικών και οι σημαντικές ημερομηνίες του θεσμού.

Τα προημιτελικά αποτελούν παρελθόν και πλέον φτάνουμε μία… ανάσα από το «μεγάλο ραντεβού» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Ο Λεβαδειακός με ένα γκολ από τους Χόρντουρ Μάγκνουσον και Γκιγιέρμο Μπάλτσι «πέρασε» το… εμπόδιο της Κηφισιάς (14/01, 2-0).

Αντίπαλός του στη φάση των «4» θα είναι η μεγάλη «έκπληξη» της διοργάνωσης. Ο ΟΦΗ μπόρεσε να κάνει το «μπαμ», κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0 (14/01) στην OPAP Arena και «κλείδωσε» το ραντεβού.

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε σίγουρα μία ομάδα από την επαρχία στον μεγάλο τελικό.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού (14/01, 0-2) και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά ενώ αντίπαλός του, στο ντέρμπι της 4άδας, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Με τον Τάσο Μπακασέτα να σημειώνει χατ τρικ, οι «πράσινοι» έκαμψαν την αντίσταση του Άρη (14/01, 3-0) και θα παίξουν για μία θέση στον τελικό.

Τα ζευγάρια «κλείδωσαν», πότε θα έχουμε «σέντρα»; Οι πρώτες αναμετρήσεις θα γίνουν στις 3-4-5 Φλεβάρη, ενώ η ρεβάνς θα λάβουν χώρα μία εβδομάδα αργότερα.

Οι δύο ομάδες, που θα καταφέρουν να φύγουν χωρίς «πληγή» θα αναμετρηθούν στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου, για να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

Ημιτελικοί: (3-4-5 Φλεβάρη πρώτο ματς, 10-11-12 Φλεβάρη δεύτερο ματς)

ΠΑΟΚ VS Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός VS ΟΦΗ

Τελικός: (25 Απριλίου)

ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός VS Λεβαδειακός ή ΟΦΗ