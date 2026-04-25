Η νέα σεζόν θα έχει τον ΟΦΗ στην Ευρώπη! Οι Κρητικοί κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και έβαλαν «φωτιά» στη Stoiximan Super League!

Τελικά, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κατέληξε στα χέρια του ΟΦΗ! Σε έναν τελικό που τα είχε όλα οι Κρητικοί μπόρεσαν να κερδίσουν στην παράταση τον ΠΑΟΚ (25/04, 2-3 παρ.)!

Σε μία νίκη που έχει πάρα πολλές «μεταφράσεις». Αρχικά, η ομάδα του Χρήστου Κόντη παίρνει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, μετά από το 1987!

Τότε, είχε κερδίσει ξανά το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Ηρακλή, στη διαδικασία των πέναλτι.

Την ίδια ώρα, αυτή η επικράτηση «στέλνει» τον ΟΦΗ στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων! Κι όμως, αφού η άνοδος της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA έφερε νέα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα που θα κατακτούσε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, θα έπαιζε στα Play Offs του Europa League! Τι σημαίνει αυτό;

Ο ΟΦΗ θα μπορέσει, αν καταφέρει να πάρει μία πρόκριση, να είναι στη League Phase για τη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση! Ωστόσο, ακόμα και να μην τα καταφέρει έχει εξασφαλισμένη είσοδο στον όμιλο του Conference League!

Με λίγα λόγια, θα παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, μετά τα προκριματικά του Europa League το 2021.

Μεγάλες αλλαγές θα έχουμε και στη Stoiximan Super League. Αρχικά, οι πρώτες δύο ομάδες της βαθμολογίας δεν θα «επηρεαστούν». Από εκεί και πέρα, ο τρίτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Και κάπου εκεί σταματούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την Ελλάδα! Κι αυτό, γιατί ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson «ακύρωσε» τα Play Offs 5-8!

Κι όμως, αφού ο πέμπτος δεν θα «βγει» στην Ευρώπη, αφού το εισιτήριό του «μεταβιβάστηκε» στον τέταρτο!

Τα εισιτήρια που εξασφάλισε η Ελλάδα για τη σεζόν 2026-27: