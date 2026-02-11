Ο ΟΦΗ θριάμβευσε απέναντι στον Λεβαδειακό, πέρασε για δεύτερη σερί φορά σε τελικό Κυπέλλου και έβαλε «στοπ» σε ένα σερί, που κράτησε 150 ημέρες!

Ο ΟΦΗ ξανά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αψήφησε κάθε δυσκολία που αντιμετώπισε και επικράτησε με 1-0 (11/02) του Λεβαδειακού, στον επαναληπτικό των ημιτελικών, μετά το ισόπαλο 1-1 στην Κρήτη, στο πρώτο ματς.

Ο Σαλσέδο άφησε από νωρίς τους Κρητικούς με παίκτη λιγότερο, καθώς αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως ο αρχηγός «μίλησε» και έστειλε την ομάδα του σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος νίκησε τον Λοντίγκιν με κεφαλιά, λίγα λεπτά πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και έκτοτε, ο ΟΦΗ με άμυνα για… σεμινάριο, «έσβησε» κάθε επιθετική προσπάθεια του Λεβαδειακού.

Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό της αναμέτρησης ήταν, το δίχως άλλο, το γεγονός πως η ομάδα του Κόντη είχε… 100% ευστοχία! Στην μοναδική τελική εντός εστίας που επιχείρησε, βρήκε το «χρυσό» γκολ, που της χάρισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ κατάφερε να κρατήσει τον Λεβαδειακό μακριά από το γκολ, μετά από 150 ημέρες!

Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2025 και έπειτα, έβρισκε γκολ στα ματς όλων των διοργανώσεων που συμμετείχε!

Η τελευταία φορά που οι «Βοιωτοί» έμειναν στο «0», ήταν στο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου γνώρισαν την εντός έδρας ήττα με 1-0, χάρη στο γκολ του Κοϊτά.