Τα γκολ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, τη φετινή σεζόν, παρουσιάζουν ένα κοινό στοιχείο.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ακόμα μία νίκη στο ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό (11/02, 2-0), στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και έτσι, κλείδωσε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό.

Εκεί, θα διεκδικήσει το τρόπαιο με τον ΟΦΗ, που απέκλεισε στο έτερο ζευγάρι τον Λεβαδειακό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», έπειτα από τη νίκη στη Λεωφόρο, επικράτησε και στην Τούμπα, χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Γιώργος Γιακουμάκης και Δημήτρης Χατσίδης, στο δεύτερο ημίχρονο.

Κάπως έτσι, στις τέσσερις αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί έως τώρα στη φετινή σεζόν, μεταξύ των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ μετρά τρεις νίκες επί του Παναθηναϊκού, ενώ έχει δεχθεί μία ήττα.

Μάλιστα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια, με αντίπαλο το «τριφύλλι», ενώ παράλληλα, τα συγκεκριμένα γκολ παρουσιάζουν και ένα κοινό στοιχείο. Όλα έχουν επιτευχθεί από Έλληνες ποδοσφαιριστές!

Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, στη Λεωφόρο για τη Stoiximan Super League, ο Κωνσταντέλιας είχε πετύχει το γκολ στην ήττα της ομάδας του με 2-1.

Έπειτα, στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0, χάρη στα τέρματα του Κωνσταντέλια και του Μύθου.

Τώρα, σειρά είχαν τα «διπλά» παιχνίδια για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Γιακουμάκη να κρίνει την αναμέτρηση στην Αθήνα (04/02, 0-1) και να βρίσκει δίχτυα και στον επαναληπτικό της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον Χατσίδη.