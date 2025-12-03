Η ΑΕΚ έκανε τη «δουλειά» της στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Επικράτησε του του ΟΦΗ (03/12, 2-0) μάζεψε 12 βαθμούς και τελείωσε τη League Phase ούσα «απόλυτη».
Ωστόσο, η «Ένωση» παρά από αυτό το γεγονός μπορεί να μείνει εκτός 4άδας και να χρειαστεί να παίξει και στην ενδιάμεση φάση πριν τα προημιτελικά!
Πώς θα συμβεί αυτό; Αρκεί να υπάρξουν συνδυασμοί αποτελεσμάτων.
Αυτή τη στιγμή, ο Λεβαδειακός που «κέρδισε» 12 βαθμούς, έχει το «πάνω χέρι» στις ισοβαθμίες, καθώς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από την ΑΕΚ.
Η ομάδα της Βοιωτίας είναι στο +7, ενώ αντίστοιχα οι «κιτρινόμαυροι» στο +5.
Ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς λιγότερο, καθώς θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα τον Ηρακλή. Αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, αυτόματα θα είναι πάνω από την ΑΕΚ, αφού η διαφορά τερμάτων του είναι στο +9.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν άλλες δύο ομάδες που μπορούν να πάνε για το «απόλυτο».
Η μία είναι ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει -τώρα- την Κηφισιά, αλλά και σε λίγες ημέρες την Καβάλα εκτός έδρας. Σε περίπτωση, που κερδίσει τα δύο αυτά ματς, με +3 στα τέρματά του, θα «ξεπεράσει» την ΑΕΚ, γιατί θα έχει πιο πολλά εκτός έδρας γκολ.
Πολύ σημαντική αναμέτρηση για την «Ένωση» είναι το Άρης – ΠΑΟΚ (03/12, 21:30). Σε περίπτωση, που οι «κίτρινοι» πάρουν τη νίκη με ένα γκολ διαφορά τότε θα «προσπεράσουν», καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει λιγότερα εκτός έδρας γκολ.
Επομένως, η ΑΕΚ ακόμα και αν έχει κάνει το 4/4 μπορεί να «χάσει» το… τρένο της 4άδας, που «οδηγεί» απευθείας στα προημιτελικά.
Αν κάτι από τα παραπάνω δεν ισχύσει τότε η «Ένωση» θα είναι κατευθείαν στους «8».
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:
- Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
- Η καλύτερη επίθεση
- Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
- Οι περισσότερες νίκες
- Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
- Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025