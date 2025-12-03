Η ΑΕΚ έκανε το… καθήκον της, μάζεψε 12 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά μπορεί να μείνει εκτός 4άδας!

Η ΑΕΚ έκανε τη «δουλειά» της στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Επικράτησε του του ΟΦΗ (03/12, 2-0) μάζεψε 12 βαθμούς και τελείωσε τη League Phase ούσα «απόλυτη».

Ωστόσο, η «Ένωση» παρά από αυτό το γεγονός μπορεί να μείνει εκτός 4άδας και να χρειαστεί να παίξει και στην ενδιάμεση φάση πριν τα προημιτελικά!

Πώς θα συμβεί αυτό; Αρκεί να υπάρξουν συνδυασμοί αποτελεσμάτων.

O «αθόρυβος» πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, που κάνει τη διαφορά τον τελευταίο μήνα (video) Ο τελευταίος μήνας για την ΑΕΚ έχει τον δικό της πρωταγωνιστή που «αθόρυβα» ανέβασε την απόδοσή του, αλλά και την ομάδα του!

Αυτή τη στιγμή, ο Λεβαδειακός που «κέρδισε» 12 βαθμούς, έχει το «πάνω χέρι» στις ισοβαθμίες, καθώς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από την ΑΕΚ.

Η ομάδα της Βοιωτίας είναι στο +7, ενώ αντίστοιχα οι «κιτρινόμαυροι» στο +5.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς λιγότερο, καθώς θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα τον Ηρακλή. Αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, αυτόματα θα είναι πάνω από την ΑΕΚ, αφού η διαφορά τερμάτων του είναι στο +9.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν άλλες δύο ομάδες που μπορούν να πάνε για το «απόλυτο».

Ο τυχερός στρατιώτης της ημέρας είδε Ολυμπιακό εν ώρα… υπηρεσίας Και που δεν στριμώχτηκαν στα πέριξ του γηπέδου της Σύρου, για να παρακολουθήσουν από κοντά την τοπική Ελλάδα με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό.

Η μία είναι ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει -τώρα- την Κηφισιά, αλλά και σε λίγες ημέρες την Καβάλα εκτός έδρας. Σε περίπτωση, που κερδίσει τα δύο αυτά ματς, με +3 στα τέρματά του, θα «ξεπεράσει» την ΑΕΚ, γιατί θα έχει πιο πολλά εκτός έδρας γκολ.

Πολύ σημαντική αναμέτρηση για την «Ένωση» είναι το Άρης – ΠΑΟΚ (03/12, 21:30). Σε περίπτωση, που οι «κίτρινοι» πάρουν τη νίκη με ένα γκολ διαφορά τότε θα «προσπεράσουν», καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει λιγότερα εκτός έδρας γκολ.

Επομένως, η ΑΕΚ ακόμα και αν έχει κάνει το 4/4 μπορεί να «χάσει» το… τρένο της 4άδας, που «οδηγεί» απευθείας στα προημιτελικά.

Αν κάτι από τα παραπάνω δεν ισχύσει τότε η «Ένωση» θα είναι κατευθείαν στους «8».

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: