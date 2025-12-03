Και που δεν στριμώχτηκαν στα πέριξ του γηπέδου της Σύρου, για να παρακολουθήσουν από κοντά την τοπική Ελλάδα με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό.

Το κατασκευασμένο με συνθετικό χλοοτάπητα γήπεδο της Ελλάς Σύρου στην πρωτεύουσα του νησιού των Κυκλάδων, χωρά όλους κι όλους 2500 θεατές. Και να ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας να φιλοξενήσουν περισσότερο κόσμο για το ιστορικής σημασίας παιχνίδι με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, δεν θα μπορούσαν. Καλή θέληση όμως να υπάρχει, κι όλα γίνονται.

Η επαρχία δεν είναι συνηθισμένη στις επισκέψεις των μεγάλων, πέρα από τα… κέντρα που διατηρούν ομάδες στη μεγάλη κατηγορία. Και κάπου εκεί έρχεται ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας, για να προσφέρει λίγο περισσότερο ρομαντισμό.

Το νησί της Σύρου μεσοβδόμαδα της πρώτης εβδομάδας του Δεκέμβρη, φόρεσε τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τον «αστεράτο» Ολυμπιακό. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λίγες μέρες αφότου ζόρισε την Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο την οποία έπαιξε στα ίσια, ταξίδεψε στην «Βασίλισσα των Κυκλάδων» για το ματς της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας με την τοπική ομάδα που ανέβηκε στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία πριν από λίγους μήνες.

Και όπως ήταν λογικό, στη Σύρο που λόγω τοποθεσίας, ριζών αλλά και ρεμπέτικου τραγουδιού έχει αρκετούς δεσμούς με το μεγάλο Λιμάνι της Χώρας, χτύπησε… κόκκινο. Αρκετοί φίλοι της ομάδας του Ολυμπιακού, επιφύλασσαν υποδοχή ηρώων στους «ερυθρόλευκους» τόσο κατά την άφιξή τους στο Νησί όσο και στο γήπεδο.

Η ζήτηση για ένα εισιτήριο ήταν πολύ μεγάλη, οι ανάγκες δεν καλύφθηκαν. Λύσεις όμως βρέθηκαν αρκεί να είχε κανείς, ένα καλό… κονέ. Ακόμα και με εκείνον που βγάζει τις υπηρεσίες στο… γειτονικό του γηπέδου, στρατόπεδο.

Μικροί και μεγάλοι σκαρφάλωσαν σε ταράτσες, στάθηκαν ή κάθισαν σε μπαλκόνια για να παρακολουθήσουν το σύνολο του Βάσκου τεχνικού να επικρατεί της τοπικής Ελλάδας με 5-2. Ένας βέβαια κατάφερε να συνδυάσει «δουλειά» με ψυχαγωγία. Το τυχερό νούμερο της φύλαξης της πύλης του στρατοπέδου – με θέα στο γήπεδο – χαρίζοντας ένα τρομερό σκηνικό.