Τι ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός-Ηρακλής (17/12, 6-0) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Το Ολυμπιακός-Ηρακλής ήταν παράσταση για έναν ρόλο, αφού το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επικράτησε με 6-0 (17/12) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης!

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» είχε κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος με την απόδοση των ποδοσφαιριστών του και στις δηλώσεις του μετά το ματς, ήταν αρκετά ευδιάθετος, μοιράζοντας και μία φοβερή ατάκα!

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο ματς της περασμένης Κυριακής απέναντι στον Άρη (14/12, 0-0), τόνισε: «Δεν θυμάμαι τι συνέβη την Κυριακή!»

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έρθουμε στην τελευταία αγωνιστική και να κερδίσουμε το παιχνίδι μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε εκείνη την προκριματική φάση των 16. Επομένως τώρα έχουμε ένα παιχνίδι στο Σούπερ Καπ στις 3 Ιανουαρίου και μετά θα έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενό μας παιχνίδι».

Για το αν ήταν αυτή η αντίδραση που ήθελε μετά το στραβοπάτημα της Κυριακής:

«Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι καν τι είχε συμβεί την προηγούμενη Κυριακή, γιατί δεν συνηθίζω να μένω στα προηγούμενα αποτελέσματα. Είναι μία άλλη διοργάνωση. Θέλαμε σήμερα να νικήσουμε για να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο και προετοιμάζουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι μας».