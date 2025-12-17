Τι ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μετά το Καβάλα-Παναθηναϊκός (17/12, 2-1). Τι δεν του άρεσε, για ένα ακόμα ματς.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Καβάλα της ομώνυμης ομάδας με σκορ 2-1 (17/12), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, παραχώρησε δηλώσεις στη flash interview μετά το ματς, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως τα εύκολα λάθη πληγώνουν την ομάδα και είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού, που ακόμα χρειάζεται διόρθωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για τις δυσκολίες του αγώνα και το αποτέλεσμα:

«Δυσκολευτήκαμε αρκετά, γιατί χάσαμε δύο παίκτες στην θέση που είχαμε ζητήματα. Έπρεπε να παίξουμε από νωρίς χωρίς αυτούς. Είχαμε αρκετά νέους παίκτες. Πήραμε τη νίκη που θέλαμε στο τέλος της ημέρας».

Τι θα ήθελε να βελτιώσει και τι εχει βελτιώσει:

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε εδώ αυτό το διάστημα παίζοντας δύο ματς την εβδομάδα οπότε ήταν δύσκολο να δουλέψουμε. Κερδίζουμε περισσότερα ματς. Αυτό λέει κάτι για την νοοτροπία. Πρέπει να γίνουμε πιο απλοί. Να μην κάνουμε λάθη που μας έχουν στοιχίσει πολύ. Θεωρούμε τώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα βελτιωθούμε περισσότερο»