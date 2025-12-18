Περιμένει ένα «καυτό» διάστημα τον ΠΑΟΚ, που βλέπει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson να του δημιουργεί ένα πρόγραμμα-βουνό!

O ΠΑΟΚ από την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson φάνηκε πως δύσκολα θα προλάβει το «τρένο» της 4άδας.

Μπορεί να «πάλεψε», αλλά η προσπάθεια του δεν ήταν αρκετή, ώστε να… αποφύγει ένα πρόγραμμα-βουνό! Κι αυτό, γιατί έμεινε στους επτά βαθμούς, όσους και ο Βόλος, αλλά «έχασε» στην ισοβαθμία εξαιτίας των εκτός έδρας γκολ.

Με αυτόν τον τρόπο τερμάτισε στην 8η θέση και ο δρόμος προς τον τελικό δεν θα είναι… στρωμένος με ροδοπέταλα.

Ο «Γολγοθάς» του ΠΑΟΚ

Από εδώ και πέρα θα έχει μπροστά μία «μάχη» στην έδρα του, ώστε να πάρει την πρόκριση απέναντι στον Ατρόμητο για τα προημιτελικά.

Εκεί θα περιμένει ο Ολυμπιακός, που έχει εξασφαλισμένη τη θέση του. Αν οι Θεσσαλονικείς πάρουν την πρόκριση, τότε στα ημιτελικά θα βρουν απέναντί τους έναν εκ των Παναθηναϊκό, Άρη ή Παναιτωλικό!

Αυτές οι αναμετρήσεις θα έρθουν σε ένα διάστημα που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα είναι πολύ… πιεσμένη.

Ο Λουτσέσκου εξήγησε γιατί ο ΠΑΟΚ επέλεξε τον Γερεμέγεφ: «Είναι υποτιμημένος» Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ενώ στάθηκε στα στοιχεία που μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ.

Κι αυτό, γιατί θα έχει ανάμεσα σε όλα τα άλλα ντέρμπι στη Stoiximan Super League, αλλά και «μάχες» στην Ευρώπη!

Ο «Γολγοθάς» του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 6 Γενάρη, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητo, ενώ στη συνέχεια θα έχει να «ταξιδέψει» στο Αγρίνιο για το ματς με τον Παναιτωλικό (10/01/2026, 19:30).

Αν προκριθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα ακολουθήσει η «μάχη» με τον Ολυμπιακό (13-14-15/01/2026) στα προημιτελικά.

Στη συνέχεια μέχρι να «βγει» ο Γενάρης θα πρέπει να παίξει με τις Ρεάλ Μπέτις (22/01/2026) και Λυών (29/01/2026) για τις αναμετρήσεις του Europa League, ενώ θα έχει υπάρξει ένα ματς με τον ΟΦΗ (18/01/2026) νωρίτερα, αλλά και ενδιάμεσα μία «εξόρμηση» στην Αθήνα για το παιχνίδι με την Κηφισιά (25/01/2026).

«Καυτός» θα είναι και ο Φλεβάρης για τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσει με το ματς πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό (01/02/2026).

Αν προκριθεί στα ημιτελικά θα χρειαστεί να παίξει κατά σειρά με Παναθηναϊκό, Άρη ή Παναιτωλικό (Κύπελλο Ελλάδας Betsson), Άρη (πρωτάθλημα), Παναθηναϊκό, Άρη ή Παναιτωλικό (Κύπελλο Ελλάδας Betsson) και στη συνέχεια έχει αγώνα για το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ! Κι όλα αυτά, μέσα σε 40-45 ημέρες και χωρίς να γνωρίζουμε αν θα είναι στα Play Offs του Europa League.

Ποια ματς θα μπορούσε να είχε «αποφύγει» ο ΠΑΟΚ με μία καλύτερη πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson;

Σίγουρα αυτό με τον Ατρόμητο, αλλά και ένα πιθανό «διασταύρωμα» με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά. Γεγονός, που θα του διευκόλυνε το ήδη «επιβαρυμένο» πρόγραμμα που έχει.

Αναλυτικά, το «βαρύ» πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

06/01: Ατρόμητος (Play Offs)

10/01: Παναιτωλικός

13-14-15/01: Ολυμπιακός (προημιτελικά)

18/01: ΟΦΗ

22/01: Ρεάλ Μπέτις (Europa League)

25/01: Κηφισιά

29/01: Λυών (Europa League)

01/02: Πανσερραϊκός

3-4-5/02: Παναθηναϊκός ή Άρης (ημιτελικά)

8/02: Άρης

10-11-12/02: Παναθηναϊκός ή Άρης (ημιτελικά)

15/02: ΑΕΚ