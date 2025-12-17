Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ενώ στάθηκε στα στοιχεία που μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, με την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός είπε το «αντίο» του στον Παναθηναϊκό και πλέον, ετοιμάζεται για να «ανοίξει» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Μετά την άνετη νίκη απέναντι στη Μαρκό (17/12, 4-1), στο φινάλε της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, γιατί ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε τελικά από τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, αφού πρώτα ανέφερε πως είναι υποτιμημένος, ανέδειξε το μαχητικό του πνεύμα, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του πως θα βοηθήσει σημαντικά τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Λουτσέσκου για τον Γερεμέγεφ:

«Όσον αφορά τον Γερεμέγεφ, πιστεύω ότι θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. Θα προσαρμοστεί όσο περνάει ο καιρός. Είναι αρκετά υποτιμημένος, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Είναι μαχητής με καλή νοοτροπία και δίνει τα πάντα είτε παίζει ένα λεπτό είτε ενενήντα.

Πιστεύω ότι θα προσφέρει και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, όπως με τον Γιακουμάκη, για τον οποίο στην αρχή δεν είχαν ακουστεί θετικά σχόλια…».