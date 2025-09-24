Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ΑΕΚ θέλει να κάνει το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την ΑΕΛ, για τη Stoiximan Super League, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Σέρβος τεχνικός, πάντως, αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ενώ η 4άδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Οντουμπάτζο, Βίντα, Χρυσόπουλο και Πένραϊς.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινούνται, πιθανότατα, οι Λιούμπισιτς και Γκρούγιτς, ενώ σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους θα είναι ο Ζοάο Μάριο.

Στα δύο άκρα της επίθεσης, λογικά, θα επιλεχθούν για την ΑΕΚ οι Καλοσκάμης και Ελίασον, ενώ στην «αιχμή του δόρατος» θα είναι ο Πιερό.