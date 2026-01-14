Ιστορική μέρα για τον ΟΦΗ που άλωσε την OPAP Arena, απέκλεισε την ΑΕΚ και θα έχει έναν λόγο ακόμα να το θυμάται.

Η «μπαλωθιά» από την Κρήτη ακούστηκε μέχρι την Αθήνα. Ο ΟΦΗ μετατρέπει τον θεσμό του Κυπέλλου σε αγαπημένη του διοργάνωση, αισθάνεται άνετα σε αυτόν, αυτοπεποίθηση και βγαίνει προς τα έξω.

Οι Κρητικοί με γκολ του Σαλσέδο προς το τέλος του προημιτελικού με την ΑΕΚ, πέταξαν εκτός συνέχειας τους «κιτρινόμαυρους» και ανάγκασαν τον Νίκολιτς να αναλάβει την ευθύνη για το γεγονός πως η ομάδα του «δεν έχει γυρίσει από τις διακοπές». Σε ένα παιχνίδι με δύο αποβολές (Λαμπρόπουλος και Νους στις καθυστερήσεις) και τρία δοκάρια, το μεγάλο μπαμ της φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας έλαβε χώρα. Και επιβεβαιώθηκε το… ρητό στις πιάτσες της στρογγυλής θεάς. Ο εν λόγω θεσμός είναι εκείνος των εκπλήξεων.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στην OPAP Arena, έφτασε μία ανάσα κοντά σε back-to-back τελικό και παράλληλα έσπασε ένα σερί που κρατούσε η ΑΕΚ απ’ όταν μπήκε στο νέο της σπίτι. Το μακροβιότερο ίσως.

Οι Ομιλήτες στην επέτειο των 100 χρόνων γέννησής τους, έγιναν η πρώτη ομάδα από την επαρχεία ανεξαρτήτως διοργάνωσης που πανηγυρίζει στο «στολίδι» των κιτρινόμαυρων. Καμία άλλη δεν τα είχε καταφέρει μέχρι την 14η του Ιανουαρίου 2026 κι ας είχαν φτάσει κάποιες κοντά (Πανσεραϊκός, Λαμία).

Ένα ρεκόρ που κρατούσε δηλαδή η «Ένωση» από τις 3 Οκτώβρη του 2022, όταν και έδωσε το πρώτο της παιχνίδι στο νέο της «σπίτι». Την ίδια σεζόν (2022-23), ο εντυπωσιακός εκείνη την αγωνιστική περίοδο Βόλος που έπαιξε και στα playoffs, είχε πάρει σπουδαίο «διπλό» στη Ριζούπολη όμως, που είχε χρησιμοποιήσει ως έδρα η ΑΕΚ.

Ένα ακόμα παράσημο σε μία μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ που έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει.