Ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να γράφει ήδη τον δικό του… μύθο στα κιτάπια και τα βιβλία του «δικεφάλου».

Το όνομα του νέο «αστεριού» του ΠΑΟΚ έχει αρχίσει ήδη να κάνει κρότο. Και να μπαίνει δίπλα σε λαϊκές ρήσεις του τύπου… «έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα». Ή και προσωποποιεί κάποιες από αυτές όπως «άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά». Αυτό ακριβώς έχει κάνει ο Ανέστης Μύθου, δίνοντας συνεχώς λόγους στον Ραζβάν Λουτσέσκου να τον εμπιστεύεται όλο και περισσότερο.

Από κέρδος στο φιλικό με τον Άγιαξ και τρίτος νεότερος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη – με το γκολ του κόντρα στην Λουντογκόρετς – μετά τους Σαλπιγγίδη και Πόζογλου, μέχρι τα τέρματά του σε ντέρμπι απέναντι σε Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Εκεί που ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ο μικρός έχει αρχίσει να γράφει το δικό του αφήγημα στα βιβλία της ιστορίας των Θεσσαλονικέων που έχουν να κοκορεύονται για ένα ακόμα «προϊόν» των ακαδημιών τους. Εδώ και χρόνια κάτι συμβαίνει πολύ καλά σε αυτές, σύμπτωση που επαναλαμβάνεται άλλωστε δεν αποτελεί σύμπτωση.

Το απόγευμα της 14ης του Γενάρη, ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ «πάγωσε» το Γ. Καραϊσκάκης και έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ μόλις στο 7′. Ο Μύθου αφού πρώτα άδειασε τον Τζολάκη, στη συνέχεια δεν πανικοβλήθηκε στο… τρέιλερ του Κοστίνια και σε κενή εστία έβαλε μπροστά τον «δικέφαλο του βορρά» με πολύ όμορφο τρόπο.

Ένα γκολ πολύ μεγάλης (και) ψυχολογικής αλλά και ουσιαστικής σημασίας για τον πιτσιρικά που είχε ήδη γίνει ο ανοίξει λογαριασμό στο Κύπελλο από τα τέλη Οκτώβρη και το τέρμα του απέναντι στον Πανσεραϊκό. Σε ηλικία 18 ετών, πέντε μηνών και επτά ημερών είχε γίνει ο τέταρτος νεότερος σκόρερ του ΠΑΟΚ στον θεσμό. Ποιοι όμως είναι εκείνοι που το έκαναν πριν από αυτόν;

Ο Ευθύμης Κουλούρης από τον Φλεβάρη του 2014 και ένα 0-3 του ΠΑΟΚ στην έδρα του Απόλλωνα Σμύρνης κρατάει τα ηνία (17 ετών, 11 μηνών και επτά ημερών).

Ο Στέφανος Τζίμας είναι ο δεύτερος στη λίστα, βρίσκοντας δίχτυα (ΠΑΟΚ 5 – 0 Πανσεραϊκός) το 2024, όντας σε ηλικία 18 ετών και 25 ημερών ενώ ο Δημήτρης Ορφανός ήταν κατά δύο μέρες μεγαλύτερος (18 ετών και 29 ημερών), στο ΠΑΟΚ – Καβάλα 3-0 που είχε σκοράρει το 2000.