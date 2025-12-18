Ο Ολυμπιακός βλέπει τους αμυντικούς του να σκοράρουν αρκετά και «χαμογελάει», μιας και ήρθε «ισοφάριση» της περασμένης σεζόν από τον Δεκέμβριο!

Ο Ολυμπιακός έκανε το 4/4 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τερμάτισε 1ος, μετά την ευρεία νίκη απέναντι στον Ηρακλή (17/12, 6-0) και πλέον «στρέφει» το ενδιαφέρον του στην τελευταία «στροφή» για τη χρονιά που διανύουμε.

Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε από το ματς με τους Θεσσαλονικείς; Οι αμυντικοί των «ερυθρολεύκων», καθώς σκόραραν τα μισά τέρματα του αγώνα.

Σε μία συνθήκη, που σίγουρα θα κάνει πολύ χαρούμενο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς είχαμε και μία «ισοφάριση»!

Οι αμυντικοί του Ολυμπιακού «πετούν» φωτιές

Από την αρχή της σεζόν και -μέχρι και τώρα- έχουν σκοράρει οκτώ φορές, με πρώτο στη λίστα να είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος με τρία και ο Ζουλιάν Μπιανκόν με δύο!

Παράλληλα, από την ίδια ώρα οι Φρανσίσκο Ορτέγκα, Ροντινέι και Αλέξιος Καλογερόπουλος έχουν πετύχει από ένα τέρμα.

Με λίγα λόγια, ο Ολυμπιακός έχει πάρει από τους αμυντικούς του τρία γκολ από την αρχή της σεζόν!

Πόσα είχε την περασμένη σεζόν; Ο Ροντινέι ήταν στην κορυφή, έχοντας τέσσερα τέρματα, μιας και πολλές φορές έπαιξε και ως εξτρέμ.

Assist ➡️ 𝐘𝐚𝐳ı𝐜ı

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είχε ξανά δύο οι Παναγιώτης Ρέτσος και Νταβίντ Κάρμο είχαν από ένα! Τι σημαίνει αυτό; Πως όλη την περασμένη σεζόν οι Πειραιώτες είχαν οκτώ γκολ από τους αμυντικούς του!

Δηλαδή, όσα ακριβώς έχουν και τη φετινή. Όμως, με μία διαφορά, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα Δεκέμβρη και το πιθανότερο σενάριο είναι αυτός ο αριθμός να «μεγαλώσει»!

