Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ήταν εκνευρισμένος, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κέρδισε με άνεση τη Μαρκό (17/12, 4-1), όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ένα συγκεκριμένο παράπονο από τους παίκτες του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκλεισε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, τερματίζοντας στην 8η θέση. Έτσι, θα χρειαστεί να περάσει το εμπόδιο του Ατρομήτου, σε μονό αγώνα, ώστε να μπορέσει να βρεθεί στα προημιτελικά.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Λουτσέσκου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το πόσο εύκολα δέχεται γκολ η ομάδα του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Πρέπει να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι για να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Θα παίξουμε με τον Ατρόμητο και πρέπει να έχουμε την απαραίτητη προσοχή για να προχωρήσουμε. Έτσι είναι η διοργάνωση του Κυπέλλου, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.

Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε ηλίθια γκολ. Δίνουμε την μπάλα κατευθείαν στον αντίπαλο. Αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποία σήμερα αισθάνομαι εκνευρισμένος».