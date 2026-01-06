Ο Δημήτρης Μοναστηρλής είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο «ήρωας» του ΠΑΟΚ, αφού εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, που «ήρθε από τον ουρανό»!

Ο ΠΑΟΚ αν και «ζορίστηκε» μπόρεσε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και «κλείδωσε» τη «μονομαχία» με τον Ολυμπιακό.

Απέναντι στον Ατρόμητο (06/01, 1-1, 5-4 πεν.) έμεινε πίσω στο σκορ, έχασε ευκαιρίες και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι!

Οι Θεσσαλονικείς δεν λάθεψαν ούτε μία φορά στις πρώτες πέντε εκτελέσεις και «μετέφεραν» τον άγχος στους Περιστεριώτες.

Ο Θανάσης Καραμάνης ήταν αυτός που ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση πριν τον «ξαφνικό θάνατο», αλλά ένας αντίπαλός του «έλαμψε»!

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ έγινε «ήρωας», αφού εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του «ήρθε από τον ουρανό»!

Η στιγμή του Μοναστηρλή

Ο Ανέστης Μύθου ήταν άρρωστος τις τελευταίες ημέρες και με αυτόν τον τρόπο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε έναν «πονοκέφαλο». Ποιος ήταν αυτός; Ο κανονισμός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Συγκεκριμένα, όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια των ματς τους έναν ποδοσφαιριστή που έχει γεννηθεί από την 1η Γενάρη του 2004 και έχει δικαίωμα στην Εθνική.

Παράλληλα, υπήρχε μεγάλο «κενό» και κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσής είχε και αυτός ίωση, ενώ ο Γίρι Παβλένκα παραμένει στα «πιτς» μετά τον τραυματισμό του κόντρα στον Παναθηναϊκό (21/12, 2-0).

Γι’ αυτό και ο Δημήτρης Μοναστηρλής έμοιαζε ως το ιδανικό «κούμπωμα» στα προβλήματα της ομάδας του.

Τερματοφύλακας, που «καλύπτει» τον κανονισμό της διοργάνωσης και δίνει «ελευθερία» στον προπονητή του για τις υπόλοιπες θέσεις.

Όλα «ταίριαξαν» τέλεια, ώστε να έρθει η μεγάλη του στιγμή. Μία ευκαιρία που «ήρθε από τον ουρανό», όπως τόνισε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV!

Και ένα ματς, που ο Δημήτρης Μοναστηρλής θα κάνει πάρα πολύ καιρό να το ξεχάσει, καθώς έγινε ο «ήρωας» του ΠΑΟΚ!

Αναλυτικά, τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον Δημήτρη Μοναστηρλή:

Κάποιες φορές έρχονται από τον ουρανό κάποιες ευκαιρίες. Ο Μοναστηρλής την άρπαξε, είναι μία βραδιά που τα πήγε πολύ καλά και θα τη θυμάται όλη του τη ζωή».