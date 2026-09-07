Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επέστρεψε στην αποστολή του Ολυμπιακού μετά από αρκετό καιρό. Τι δείχνει η συγκεκριμένη κίνηση για το άμεσο μέλλον;

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να ενεργοποιείται ξανά.

Ο Ουκρανός επιθετικός συμπεριελήφθη στους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό, ίσως, δείχνει κάτι σχετικά με το μέλλον. Αν και ακόμα, μάλλον, είναι νωρίς.

Μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έχουν τεθεί δύο δύσκολα ερωτήματα στην πλευρά των Πειραιωτών. Αρχικά, εάν θα αποκτηθεί κάποιος επιθετικός, αλλά και ποιος ποδοσφαιριστής θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, από την στιγμή που η αλλαγή, λόγω του τραυματισμού του Μαροκινού στράικερ, μπορεί να γίνει μόνο με κάποιον παίκτη από το υπάρχον ρόστερ.

Τι ισχύει με το ενδεχόμενο αλλαγής του Ελ Κααμπί απ’ την ευρωπαϊκή λίστα, μετά τον τραυματισμό του Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να μένει εκτός για περίπου 6-7 μήνες. Τι ισχύει, για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και το ενδεχόμενο αλλαγής;

Από εκεί και πέρα, κομβικό ρόλο σε οποιαδήποτε απόφαση διαδραματίζει το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο 30χρονος, ουσιαστικά, ήταν εκτός ομάδας, καθώς επιθυμούσε να έχει πιο ενεργό ρόλο και έτσι, αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε πρώτη φάση, χρειάζεται να γίνει μία μεγάλη συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και κυρίως, μεταξύ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ουκρανού φορ. Μόνο τότε θα γίνει σαφές, εάν είναι εφικτό να λυθεί το οποιοδήποτε ζήτημα. Μία κουβέντα, φυσικά, που ενδέχεται να έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Η επιλογή του Γιάρεμτσουκ για το παιχνίδι με τον Βόλο μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα. Μένει να φανεί εάν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της Τρίτης (08/09, 21:45) στο Γ. Καραϊσκάκης.