Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να μένει εκτός για περίπου 6-7 μήνες. Τι ισχύει, για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και το ενδεχόμενο αλλαγής;

Τελικά, οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, για τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό κόντρα στον Βόλο (05/09, 1-1) τραυματίστηκε και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης, για πολλούς μήνες.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεών του έδειξαν κάταγμα κνήμης και θα μπει άμεσα στο χειρουργείο, ώστε να ξεπεράσει τη «ζημιά».

«Κανείς δεν ήταν στο παιχνίδι…»: Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελ Κααμπί Ο Ολυμπιακός «πέταξε» τους πρώτους του βαθμούς για τη φετινή σεζόν κόντρα στον Βόλο (05/09, 1-1) και είδε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αποχωρεί με ένα σοκαριστικό τραυματισμό.

Ο χρόνος αποκατάστασής θα είναι περίπου στους 6-7 μήνες. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει έναν πολύ μεγάλο όγκο παιχνιδιών και μπορεί να είναι έτοιμος, για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

Ωστόσο, με την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού να έχει δηλωθεί έχουν υπάρξει αρκετά «ερωτηματικά», αναφορικά με το τι ισχύει.

Ayoub, in this difficult moment, the entire Olympiacos family stands by your side with all our hearts.



Your strength, passion and fighting spirit have inspired us so many times. Now it’s our turn to send all that strength back to you.



Stay strong, @AyoubElKaabi. We’ll be with… pic.twitter.com/y9z4O9ysoC — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 5, 2026

Τι ισχύει με την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Αρχικά, η UEFA έχει θεσπίσει έναν νέο κανονισμό, που επιτρέπει όταν υπάρχει ένας μακροχρόνιος τραυματισμός να έχουμε αλλαγή.

Όμως, έχουμε και συγκεκριμένους «αστερίσκους». Πρώτα από όλα, οποιαδήποτε διαφοροποίηση μπορεί να συμβεί, μέχρι και πριν την 6η αγωνιστική της League Phase.

Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1k5KalkAHj — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2026

Η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να αφορά έναν τραυματισμό ή μία ασθένεια, που διαρκεί 60 ημέρες, από όταν έγινε και η αλλαγή.

Σε περίπτωση που ο παίκτης επιστρέψει νωρίτερα (δεν αφορά την περίπτωση Αγιούμπ Ελ Κααμπί), παραμένει εκτός λίστας.

Παρ’ όλα αυτά, το πιο σημαντικό από όλα έχει να κάνει, το γεγονός πως για να έχουμε αντικατάσταση θα πρέπει να γίνει με έναν ποδοσφαιριστή που υπήρχε στο ρόστερ, όταν έγινε γνωστή η λίστα.

Επομένως, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός πάρει παίκτη, δεν θα έχει το δικαίωμα να τον δηλώσει στην Ευρώπη.

Άρα, οι Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, για να μπουν στη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ωστόσο, ακόμα και οι Ζοέλ Ρόκα, Ντάνι Γκαρθία και Λορέντσο Σιπιόνι θα μπορούσαν.

Σε περίπτωση που οι Πειραιώτες πάρουν παίκτη μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη ή ελεύθερο μέχρι τις 29 του ίδιου μήνα, τότε αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ελλάδα και όχι στα ευρωπαϊκά ματς.