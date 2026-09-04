Ο Χοσέ Αλμπέρτο Λόπεθ, προπονητής της Ρασίνγκ Σανταντέρ, «ξεδιπλώνει» στο Ole.gr όλα τα στοιχεία που θα δώσει στον Ολυμπιακό ο μέχρι πρότινος παίκτης του, Γκουστάβο Πουέρτα!

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έγραψε ιστορία με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες είχαν «κυκλώσει» το όνομα του Κολομβιανού μέσου και με τα 16 εκατομμύρια που έβγαλαν από τα ταμεία τους, αυτομάτως τον έχρισαν ως την πιο ακριβή μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω το ρεκόρ του Ζλάτκο Ζάχοβιτς, που κρατούσε από το καλοκαίρι του 1999.

Από την άλλη πλευρά, ένα ρεκόρ «έσπασε» και η Ρασίνγκ Σανταντέρ. Αν και ο 23χρονος παρέμεινε στην ισπανική ομάδα μόλις για μία σεζόν, πρόλαβε να ξεχωρίσει με την παρουσία του, με αποκορύφωμα τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Κολομβίας, με αποτέλεσμα να γίνει η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.

Τι μπορεί να προσφέρει, όμως, στον Ολυμπιακό η ιστορική μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα; Ο καταλληλότερος άνθρωπος για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα είναι μάλλον εκείνος που τον είχε στα «χέρια» του τον τελευταίο χρόνο.

Ο Χοσέ Αλμπέρτο Λόπεθ βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Ρασίνγκ Σανταντέρ από τον Δεκέμβριο του 2022. Την περασμένη σεζόν, με ηγέτη της μεσαίας γραμμής τον Κολομβιανό χαφ, οδήγησε την ομάδα του στην πρώτη θέση της La Liga 2 και ταυτόχρονα, στην επιστροφή του συλλόγου στην ελίτ του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο 44χρονος τεχνικός «εκτόξευσε» τον Πουέρτα και ουσιαστικά, άνοιξε τον δρόμο τόσο για την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όσο και για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μετά από 36 παιχνίδια ως προπονητής του, τον βλέπει ως μία «πυξίδα» για τη μεσαία γραμμή, ενώ παράλληλα, μιλώντας στο Ole.gr, ο Λόπεθ τονίζει πως ταιριάζει απόλυτα στο στυλ παιχνιδιού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Μία πραγματική πυξίδα για τη μεσαία γραμμή»

Αρχικά, ο προπονητής της Ρασίνγκ Σανταντέρ ανέλυσε τα στοιχεία που θα δώσει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ενώ έπειτα, στάθηκε και σε ορισμένα χαρακτηριστικά που χρήζουν βελτίωσης.

«Ο Ολυμπιακός παίρνει έναν ολοκληρωμένο μέσο, μια πραγματική «πυξίδα» για τη μεσαία γραμμή. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι ένας δυναμικός ποδοσφαιριστής, ικανός να αγωνιστεί είτε στο “6” σαν “πίβοτ” είτε στο “8” με τον ρόλο “box-to-box”. Συνδυάζει εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια στις πάσες (κατέγραψε πάνω από 92% ακρίβεια στις πάσες του με τη φανέλα της Ρασίνγκ), με εντυπωσιακά σωματικά προσόντα για πίεση και ανάκτηση της μπάλας. Είναι ένας παίκτης που έχει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι και διατηρεί τη δομή της ομάδας.

Η αντίληψη που έχει για τον ρυθμό του αγώνα και η προσωπικότητά του ζητώντας την μπάλα αποτελούν τις σπουδαιότερες αρετές του. Όταν η μπάλα “καίει” στις στιγμές της μεγαλύτερης πίεσης, δεν επηρεάζεται καθόλου. Έχει τρομερή ικανότητα να γυρίζει προς τα εμπρός, να σπάει τις γραμμές του αντίπαλου με τις πάσες του ή κουβαλώντας την μπάλα στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, καθώς και μια περιφερειακή όραση που του επιτρέπει να μοιράζει το παιχνίδι με την άνεση που διακρίνει πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές.

Είναι ένας παίκτης ακόμη πολύ νέος και με τεράστια περιθώρια εξέλιξης. Αν έπρεπε να επισημάνω κάτι που πρέπει να βελτιώσει, θα έλεγα τον έλεγχο του ορμητικού του χαρακτήρα στις αμυντικές καταστάσεις και στις διεκδικήσεις της μπάλας. Μερικές φορές η έντασή του τον οδηγεί στο να δέχεται κίτρινη κάρτα αχρείαστα. Επίσης, μπορεί να προσθέσει περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι του πατώντας στην αντίπαλη περιοχή από τη δεύτερη γραμμή, ώστε να δοκιμάζει σουτ έξω από την περιοχή με μεγαλύτερη συχνότητα».

«Ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί πόλο έλξης για κάθε ποδοσφαιριστή»

Παράλληλα, ο Χοσέ Αλμπέρτο Λόπεθ στάθηκε και στο σίριαλ που είχε προκύψει τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ Ολυμπιακού και Μπενφίκα, επισημαίνοντας πως ήταν σχεδόν βέβαιο πως ο Πουέρτα ήταν έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός έκανε ειδική μνεία και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξυμνώντας τον προπονητή του Ολυμπιακού στο Ole.gr.

«Ως προπονητής, η προσοχή μου ήταν πάντα στραμμένη στο αγωνιστικό κομμάτι όσο ο Πουέρτα φορούσε τη φανέλα της Ρασίνγκ. Γνωρίζαμε ότι ο Γκουστάβο ήταν ένας περιζήτητος ποδοσφαιριστής μετά τη σπουδαία χρονιά του και τις εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα, και ήταν φυσικό σύλλογοι επιπέδου Champions League ή Europa League, όπως η Μπενφίκα ή ο Ολυμπιακός, να χτυπήσουν την πόρτα του.

Διατήρησα μαζί του μια ειλικρινή σχέση. Ήταν πάντα επαγγελματίας στις προπονήσεις και στους αγώνες μέχρι την τελευταία ημέρα, αν και, όπως είναι λογικό, δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του για το άλμα σε μια ομάδα με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Τελικά, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ συλλόγων και επενδυτών έκλεισαν με την πληρωμή της ρήτρας στη Σανταντέρ, αφήνοντας ένα ποσό-ρεκόρ για τον σύλλογό μας.

Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης με ένα πολύ φιλόδοξο πρότζεκτ και τη συνεχή απαίτηση να κατακτά τίτλους και να αγωνίζεται στις ηπειρωτικές διοργανώσεις. Επιπλέον, η παρουσία ενός προπονητή όπως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί τεράστιο πόλο έλξης για κάθε ποδοσφαιριστή. Το στυλ του με την υψηλή πίεση, την ένταση και τις γρήγορες μεταβάσεις ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του Γκουστάβο. Εκεί θα έχει τον ιδανικό χώρο για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο».

«Μπορεί να εδραιωθεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Λόπεθ, ο Πουέρτα, εάν συνεχίσει να δουλεύει όπως κάνει μέχρι τώρα, θα φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δείχνοντας, έτσι, την πίστη που έχει στις ικανότητες του, μέχρι πρότινος, ηγέτη της μεσαίας γραμμής της ομάδας του.

«Βλέπαμε ότι επρόκειτο για έναν ποδοσφαιριστή με την ικανότητα να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, χωρίς καμία αμφιβολία. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η κατηγορία δεν καθορίζει το ταβάνι ενός παίκτη που διαθέτει τέτοια τακτική ωριμότητα. Από την πρώτη κιόλας προπόνηση μαζί μας στη Σανταντέρ, είδαμε έναν ποδοσφαιριστή με την προσωπικότητα και την ποιότητα παίκτη της πρώτης κατηγορίας και διεθνούς επιπέδου.

Η απόδοσή του ως βασικού με την Κολομβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ελέγχοντας τη μεσαία γραμμή απέναντι σε παγκόσμιες δυνάμεις με μια εκπληκτική φυσικότητα, δεν εξέπληξε όσους εργαζόμαστε μαζί του καθημερινά.

Η τιμή της μεταγραφής αντικατοπτρίζει την αγορά και την πίστη που έχει ο Ολυμπιακός στις δυνατότητές του. Αν διατηρήσει το επίπεδο και την κουλτούρα δουλειάς που έδειξε στη Ρασίνγκ, ο Γκουστάβο δεν έχει ταβάνι. Διαθέτει τις σωματικές, τεχνικές και πνευματικές προϋποθέσεις για να εδραιωθεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εθνική Κολομβίας κατά την επόμενη δεκαετία.

Είναι ένα ώριμο, πολύ ανταγωνιστικό παιδί, με σεβασμό. Μέσα στα αποδυτήρια έχει πολύ θετική παρουσία, ξέρει να ακούει και αφομοιώνει γρήγορα τις τακτικές. Στο γήπεδο μετατρέπει αυτή την ηρεμία σε έναν χαρακτήρα νικητή, ανταγωνιστικό και γενναίο. Ήταν χαρά μου να τον προπονώ και του ευχόμαστε την καλύτερη τύχη στην Ελλάδα».