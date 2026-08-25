Δείτε πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα όλων των ομάδων για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Η πρώτη φάση, μετά τα προκριματικά, για το Superbet Κυπέλλου Ελλάδας είναι πολύ κοντά στη διεξαγωγή του.

Γνωστές έχουν γίνει οι 16 ομάδες που θα δηλώσουν «παρών» στη διοργάνωση, σε ένα σύστημα διεξαγωγής που είναι «καινούργιο», καθώς έχουμε League Phase.

Οι αγώνες μας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας! pic.twitter.com/cPnYXtriis — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 25, 2026

Η κλήρωση έλαβε «τέλος» και πλέον γνωρίζουμε το πρόγραμμα όλων των ομάδων, αλλά και τις ημερομηνίες των αναμετρήσεων.

Να υπενθυμίσουμε, πως κάθε ομάδα θα έχει τέσσερις αγωνιστικές, με τις πρώτα τέσσερα κλαμπ να είναι απευθείας στα προημιτελικά.

Οι σύλλογοι που θα τερματίσουν από το 5-12 θα παίξουν Play Offs σε μονές αναμετρήσεις, που στην ισοπαλία πάνε στα πέναλτι απευθείας.

Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στα προημιτελικά, ενώ από τους «4» θα έχουμε κανονικά διπλούς αγώνες, με παράταση και πέναλτι.

Το πρόγραμμα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας:

(01-03/09) 1η αγωνιστική:

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Βόλος– Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

(08-10/09) 2η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

(15-17/09) 3η αγωνιστική:

Άρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

(27-29 Οκτωβρίου) 4η αγωνιστική:

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

(02/12) 5η αγωνιστική όλα τα ματς ίδια ώρα:

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός