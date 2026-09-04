Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στον βαθμό ετοιμότητας του Αζεντίν Ουναΐ, εν όψει και της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, επικράτησε της Νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ (03/09, 1-0), στην 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, μία ημέρα μετά την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στα «πράσινα».

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρησης και, όπως είναι λογικό, καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον βαθμό ετοιμότητας του Ουναΐ, εν όψει και της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (06/09, 21:30).

«Καλή ερώτηση. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να υπογράψουμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη ποιότητα. Αυτό είναι το ένα καλό. Το άλλο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα πολύ κοντά στην καρδιά του. Μόλις ήρθε. Θα κάνουμε μία ανάλυση και μετά θα αποφασίσουμε μαζί του. Δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι. Θα αποφασίσουμε τις επόμενες 48 ώρες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δανός τεχνικός.

Από την πλευρά του, ο Ουναΐ, μιλώντας επίσης στην κάμερα του ΣΚΑΪ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, είπε: «Ήταν πραγματικά μία πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή ότι επέστρεψα εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Δέχθηκα και είδα τη θέρμη που είχαν οι φίλαθλοι και είμαι χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα και κυρίως τον πρόεδρο που βοήθησε πολύ στο να γίνει εφικτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της μεταγραφικής περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για μένα και είδα πόσο πολύ προσπάθησε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα».