Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το… δεξί το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, σε μία νίκη που είχε και άλλες «μεταφράσεις», εκτός των τριών βαθμών.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με επιτυχία το πρώτο του εμπόδιο στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Λάρισα για τη «μονομαχία» με την ΑΕΛ (02/09, 4-0) και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει περισσότερο από όλα είναι οι τρεις βαθμοί. Ωστόσο, η συγκεκριμένα επικράτηση είχε κι άλλα «οφέλη».

𝟰 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬, 𝟑 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/2DRTl8TGop — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Αρχικά, το 4-0 είναι ένα σκορ, που μπορεί στο τέλος της League Phase να παίξει σημαντικό ρόλο.

O λόγος; Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων. Επομένως, όταν ένα κλαμπ σκοράρει πολλά τέρματα, ενώ παράλληλα κρατάει το… μηδέν, έχει περισσότερες πιθανότητες να «κερδίζει» σε τυχόν ισοβαθμίες.

Από εκεί και πέρα, ήταν ένα ματς που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπόρεσε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς του παίκτες.

Οι Χρήστος Φίλης και Θανάσης Κουτσογούλας ήταν αυτοί που επωφελήθηκαν από τον κανονισμό για τους νέους και έδειξαν αρκετά θετικά στοιχεία.

Την ίδια ώρα, και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού είχαν χώρο και χρόνο για να δείξουν τα «πεπραγμένα» τους.

Ο Αρμάντο Γκονσάλες μπόρεσε να… σπάσει το ρόδι και να πετύχει το «παρθενικό» του γκολ στην Ευρώπη. Ο Γκουστάβο Σα σκόραρε και αυτός, για το πρώτο του τέρμα, με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Το ίδιο ισχύει και για τον Ζοέλ Ρόκα, που με τη βοήθεια της τύχης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΛ.

Σε ένα ματς, που εκτός από τους τρεις βαθμούς, έδωσε και άλλους λόγους γαι να είναι «χαρούμενος» ο Ολυμπιακός.