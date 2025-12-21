Ο Γίρι Παβλένκα «πάγωσε» τους πάντες στην Τούμπα, καθώς έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός!

Ο ΠΑΟΚ υπέστη το απόλυτο «σοκ» με τον Γίρι Παβλένκα, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Ο Τσέχος γκολκίπερ, σε μία εντελώς ανύποπτη φάση, συγκρούστηκε με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και έδειχνε να πονά αρκετά.

Μάλιστα, κρίθηκε αναγκαίο να μπει στον αγωνιστικό χώρο το φορείο, με το ιατρικό επιτελείο του «Δικεφάλου του Βορρά» να κάνει άμεσα νόημα για αλλαγή στον πάγκο.

Πράγματι, ο Γίρι Παβλένκα αποχώρησε, με την εικόνα του να προκαλεί ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, «παγώνοντας» άπαντες στην Τούμπα.

Στη θέση του πέρασε ο Τσιφτσής, στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της NOVA από τον Κωστή Μπότσαρη, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πρόβλημα στον έσω πλάγιο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, δέχθηκε διπλό χτύπημα στη συγκεκριμένη φάση, στο γόνατο και στον θώρακα.

Ο Πολωνός επιθετικός του Παναθηναϊκού έσπευσε άμεσα να ζητήσει συγγνώμη από τον Παβλένκα, κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ενώ πλέον, μένει να φανεί ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

Δείτε τη φάση: