Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στο «κυνήγι» της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA και πλέον ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν δύο «τελικούς».

Η Ελλάδα συνεχίζει με όλες τις ομάδες της στα προκριματικά Ευρώπης. Ωστόσο, έχει χάσει σημαντικό έδαφος εν όψει της «μάχης» που δίνει για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

H χώρα μας, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ (13/08, 3-2) έμεινε στους 41.512 βαθμούς.

Οι μεγάλες ανταγωνίστριες τη -δεδομένη στιγμή- είναι η Τσεχία και η Πολωνία που έχουν «χτίσει» διαφορά.

Τι ισχύει για τις αποβολές των Ζίβκοβιτς – Γερεμέγεφ και από τι θα κριθεί το διάστημα της απουσίας τους Όλα «στραβά» για τον ΠΑΟΚ, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από την Άντερλεχτ (13/08, 3-2), αλλά μπορεί να «χάσει» τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τις αναμετρήσεις με την Μπραν.

Η δεύτερη μπορεί να συνεχίζει με 4/5 ομάδες, καθώς «έχασε» την Κατόβιτσε, αλλά είναι στο +2.613 (44.125) από την Ελλάδα.

Λίγο πιο πάνω της και με 44.225 βαθμούς είναι η Τσεχία, που έχει όλους τους συλλόγους της (5/5) «μέσα» στην Ευρώπη.

Κάπου εδώ να υπενθυμίσουμε πως η ΑΕΚ παίζει με τη Λέφσκι Σόφιας στα Play Offs του Champions League, ενώ ο ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα Play Offs του Europa League.

Η νικήτρια του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off των προκριματικών του UEFA Champions League. Στις 18/19 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας και στις 25/26 Αυγούστου η ρεβάνς στην «Αγιά Σοφιά». ⚫️🟡#AEKFC #FORZAAEKARA pic.twitter.com/nsEtviffRN — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 3, 2026

Την ίδια ώρα, «κλειδωμένη» θέση στη League Phase στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει ο Ολυμπιακός.

Αυτές είναι και οι μοναδικές ελληνικές ομάδες που έχουν «σφραγίσει» την παρουσία τους.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα δώσουν δύο πολύ κομβικές «μονομαχίες» για την Ελλάδα, που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ο Μεντιλίμπαρ έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επόμενη μέρα, μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν.

Ο λόγος; Είναι πολύ απλός, καθώς δεν υπάρχει δικαίωμα για λάθος. Οι Θεσσαλονικείς παίζουν την ευρωπαϊκή τους «ζωή» απέναντι στην Μπραν, για να είναι στη League Phase του Conference League.

Σε παρόμοια κατάσταση είναι και ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Χράνετς Κράλοβε, σε ένα κομβικό «ζευγάρωμα».

Αν οι «πράσινοι» πάρουν την πρόκριση, όχι μόνο θα δώσουν βαθμούς στην Ελλάδα, αλλά θα «πετάξουν» εκτός και μία ομάδα από την Τσεχία.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες εβδομάδες για τη βαθμολογία της UEFA και τη χώρα μας.

Η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 47.775 – 2.600 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)

10. Τσεχία 44.225 – 2.400 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβε, Γιάμπλονετς)

11. Πολωνία 44.125 – 2.000 βαθμοί 4/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ)

12. Ελλάδα 41.512 – 1.100 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Δανία 36.931 – 2.625 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 34.812 – 1.200 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2027/28:

7η-9η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Play ffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League