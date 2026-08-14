O ΠΑΟΚ ηττήθηκε ξανά από την Άντερλεχτ (13/08, 3-2) εμφανίζοντας ένα «πρόβλημα» που το έχει δει πολλές φορές τη φετινή σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ είπε «αντίο» στο Europa League και πλέον θα παίξει τα… ρέστα του με την Μπραν.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά, καθώς οι Θεσσαλονικείς θέλουν μόνο πρόκριση, ώστε να δηλώσουν «παρών» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μέσω του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ έχασε το Europa League, αλλά «έχασε» και τον Ντρκούσιτς «Στράβωσαν» όλα για τον ΠΑΟΚ σε μια βραδιά, καθώς μαζί με το Europa League, έχασε και τον Ντρκούσιτς.

To «ζευγάρωμα» με την Άντερλεχτ έφερε στην επιφάνεια ένα μεγάλο «πρόβλημα» που ο Αλέσιο Λίσι το είχε εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό.

Παρ’ όλα αυτά στη ρεβάνς του Βελγίου ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά» ήρθε αντιμέτωπος με ένα… επαναλαμβανόμενο έργο.

Τι ισχύει για τις αποβολές των Ζίβκοβιτς – Γερεμέγεφ και από τι θα κριθεί το διάστημα της απουσίας τους Όλα «στραβά» για τον ΠΑΟΚ, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από την Άντερλεχτ (13/08, 3-2), αλλά μπορεί να «χάσει» τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τις αναμετρήσεις με την Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ στο ίδιο έργο θεατής

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Άντερλεχτ είχε «πατήσει» αρκετές φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Είχε ευκαιρίες και στο 19’ μπόρεσε να «ανοίξει» το σκορ, μετά από κοντινή σουτ του Λέο Πέτροτ.

Ένα γκολ που ήρθε αρκετά νωρίς στο ματς. Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν, αλλά και πάλι τα… αποδυτήρια δεν τους έκαναν καλό.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα, μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, και πάλι οι γηπεδούχοι «χτύπησαν». Αυτή τη φορά ήταν ο Λουκάς Άμπρος, που με ένα συρτό σουτ έκανε το 2-1.

Ήταν μια δύσκολη βραδιά, καθώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρέθηκαν στο Lotto Park, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας μας μέχρι το τελευταίο λεπτό.



Η στήριξή σας παραμένει πολύτιμη και αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη… pic.twitter.com/FE1YWT8lcW — PAOK FC (@PAOK_FC) August 14, 2026

Δύο γκολ που «επιβεβαιώνουν» στο έπακρο όσα είχε πει ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου του πρώτου ματς.

«Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην εκκίνηση της αναμέτρησης, κάτι που δεν κάναμε στα παιχνίδια της προηγούμενης φάσης με την Ντινμό Κιέβου. Έχουμε να βελτιώσουμε ακόμη αρκετά στο παιχνίδι μας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο λόγος που τα είχε πει όλα αυτά; Τα ματς με την Ντιναμό Κιέβου. Στο πρώτο ματς οι Ουκρανοί (23/07, 2-3), έμειναν πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς.

Τότε, στο 5’ ο Βολιντίμιρ Μπράζκο είχε «ανοίξει» το σκορ με το… καλησπέρα. Μία εβδομάδα αργότερα στη ρεβάνς της αναμέτρησης μπορεί η ομάδα του Ιγκόρ Κοστιούξ να μην σκόραραν, αλλά πίεσαν αρκετά, και λίγο έλειψε να κάνουν τη «ζημιά».

Ο Αλέσιο Λίσι εντόπισε το «πρόβλημα» και είχε «χτυπήσει» το πρώτο «καμπανάκι». Ωστόσο, απέναντι στην Άντερλεχτ (06/08, 0-1) η εκκίνηση ήταν και αυτή που έκανε τη διαφορά στην πρώτη αναμέτρηση, μιας και δέχτηκε γκολ ΜΟΛΙΣ στο 17ο δευτερόλεπτο!

Ένα έργο σε «επανάληψη», που είχε αρνητικό φινάλε, ακόμα και ο Ιταλός προπονητής έχει βρει τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του.