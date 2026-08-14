Η Ρακόφ συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία, με τον Σταύρο Σβάρνα να ζει τις πιο «παραγωγικές» του ημέρες εκτός συνόρων!

Η Ρακόφ «μπήκε» στην Ευρώπη, χωρίς να έχει δικαίωμα για λάθος, αφού ξεκίνησε από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρώτο «εμπόδιο» ήταν αρκετά βατό, αφού η Βαλέτα δεν μπόρεσε να βάλει… δύσκολα στους Πολωνούς.

DZIEŃ DOBRY, MEDALIKI! 🫡



Mahirowski, melduje wykonanie zadania! Kolejna misja czeka nas już w niedzielę! ⚔️🔥 pic.twitter.com/ZZh1o2Zy5H — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 14, 2026

Αντίθετα η Χάμαρμπι αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι», μιας και η πρόκριση ήρθε στις λεπτομέρειες.

Ποιος ήταν ο παίκτης που «ξεχώρισε» στο ζευγάρι; Ο Σταύρος Σβάρνας!

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός σκόραρε το μοναδικό γκολ της ρεβάνς του 0-0 στη Σουηδία.

Και την ίδια ώρα, μαζί με το τέρμα που πέτυχε και ένα ρεκόρ καριέρας στην παρουσία του στην Ευρώπη!

Jest bramka dla Rakowa!



Svarnas ⚽️ 45+2' pic.twitter.com/EZm51X2Frm — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 13, 2026

Ο Σβάρνας ζει τις πιο «παραγωγικές» του ημέρες στην Ευρώπη

Ο Σταύρος Σβάρνας είχε βάλει το… λιθαράκι του και στα πρώτα ματς της Ρακόφ στη φετινή σεζόν.

Στην πρεμιέρα κόντρα στη Βαλέτα είχε σκοράρει στο 90ο λεπτό και είχε διαμορφώσει το τελικό σκορ (3-1).

Στη ρεβάνς δεν σκόραρε, όπως και στο πρώτο ματς με τη Χάμαρμπι. Παρ’ όλα αυτά, το τέρμα του στο δεύτερο παιχνίδι με τους Σουηδούς ήταν το τέρμα Νο.2 μέσα στη σεζόν.

Αυτόματα «έσπασε» και μία προσωπική του επίδοση, όλα τα χρόνια που παίζει επαγγελματικά.

Την περασμένη αγωνιστική χρονιά είχε σκοράρει στη League Phase του Conference League, σε ένα ματς κόντρα στη Σίγμα Όλομουτς.

Innego wyjścia nie ma 🤷‍♂️



Do zobaczenia w Splicie, Medaliki! 👊 pic.twitter.com/mzZmjW7A8y — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 13, 2026

Ένα γκολ, που μέχρι πριν λίγο καιρό, «φιγούραρε» μόνο του στο «παλμαρέ» του σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκούς αγώνες! Κι όμως, αφού δεν είχε σκοράρει ποτέ ξανά, άρα είναι και το ρεκόρ του, μέσα σε μόνο μία σεζόν.

Ωστόσο, τα προκριματικά της φετινής σεζόν, ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει εδώ και 21 ημέρες για τη Ρεκόφ, ο Σταύρος Σβάρνας πέτυχε κάτι ξεχωριστό για τον ίδιο!