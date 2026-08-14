Όλα «στραβά» για τον ΠΑΟΚ, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από την Άντερλεχτ (13/08, 3-2), αλλά μπορεί να «χάσει» τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τις αναμετρήσεις με την Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα Play Offs του Conference League. Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στο Βέλγιο, με στόχο να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ, απέναντι στην Άντερλεχτ.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, με την ομάδα του Βίτορ Μπρούνο να «διπλώνει» τις νίκες της (14/08, 3-2) και να «κλείνει» ραντεβού με την Καϊράτ Αλμάτι.

Πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει για τη «ζωή» του απέναντι στην Μπραν, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα για λάθος.

Ωστόσο, αυτό θα χρειαστεί να το κάνει -τουλάχιστον- για ένα ματς, χωρίς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Tι ισχύει για τις αποβολές των Ζίβκοβιτς – Γερεμέγεφ

Η ρεβάνς με την Άντερλεχτ «άφησε» δύο πολύ άσχημα νέα, καθώς αμφότεροι οι δύο ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν.

Από τη μία, ο Σέρβος εξτρέμ είχε μία αψιμαχία με τον Ζουλιάν Μπιανκόν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν άφηνε την μπάλα, όταν έγινε το 3-2.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ προσπάθησε να του την πάρει από τα χέρια, και αυτό έφερε μία μικρή ένταση, που αποτέλεσμα είχε την αποβολή του.

Από την άλλη, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ είδε την κόκκινη κάρτα, καθώς λίγα λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης πήγε προς τον βοηθό και κάτι του είπε.

Ο διαιτητής ενημερώθηκε για αυτό και αμέσως απέβαλε τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Η τιμωρία μίας αγωνιστικής είναι σίγουρη. Όμως, το φύλλο αγώνα μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.

Βάσει του πειθαρχικού κανονισμού η UEFA έχει το δικαίωμα να αυξήσει την τιμωρία σε δύο ή περισσότερες αγωνιστικές, εφόσον στο φύλλο αγώνα ή στην έκθεση του παρατηρητή καταγραφούν επιβαρυντικά στοιχεία, όπως η εξύβριση διαιτητή/αξιωματούχου ή το σκληρό/αντιαθλητικό παιχνίδι.

Επομένως, ο ΠΑΟΚ είναι σε στάση αναμονής, περιμένοντας να μάθει και ποια θα είναι η τιμωρία για τους δύο του παίκτες.