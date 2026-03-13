Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στη βαθμολογία της UEFA και «απειλεί» τη 10η θέση και την Τσεχία. Ένα «πλασάρισμα» που θα δώσει νέο «αέρα» στις ομάδες της Stoiximan Super League!

Σπουδαία μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η φάση των «16» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει ξεκινήσει ιδανικά, με δύο ομάδες της Stoiximan Super League να παίρνουν προβάδισμα εν όψει των ρεβάνς.

Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να κερδίσει τη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 1-0) στο ΟΑΚΑ και πάει στην Ισπανία για να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Σε αυτή τη φάση, αλλά για το Conference League θα είναι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ήταν «σίφουνας» και ισοφάρισε ένα ευρωπαϊκό της ρεκόρ! Η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τσέλιε και ισοφάρισε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ρεκόρ της!

Η «Ένωση» έκανε «σμπαράλια» την άμυνα της Τσέλιε, κέρδισε με 4-0 (12/03) και είναι έτοιμη να «πετάξει» για τους «8». Δύο νίκες, που έχουν φέρει την Ελλάδα πάρα πολύ κοντά στην Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η 10η θέση μπορεί να είναι ένα «όνειρο» πραγματικό για τη φετινή σεζόν.

Η Τσεχία μπόρεσε να προσθέσει βαθμούς στο «σακούλι» της μονάχα από την ισοπαλία της Σίγμα Όλομουτς, αφού η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε.

Το εντυπωσιακό αήττητο σερί του Ράφα Μπενίτεθ και ο ασταμάτητος Παναθηναϊκός Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε συνέχεια σε ένα «τρελό» σερί, ενώ παράλληλα έμεινε αήττητος στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό!

Αυτό φέρνει την Ελλάδα στο -613 πόντους και με κάθε νίκη να δίνει από 400 πόντους, η 10η θέση είναι μία… ανάσα από την κατάκτησή της!

Γιατί είναι τόσο σημαντική για τις ομάδες της Stoiximan Super League; Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.

Αν η Ελλάδα μπορέσει να κάνει «προσπέραση», τότε τη σεζόν 2027-28 θα βγάλει απευθείας μία ομάδα στη Legaue Phase του Champions League!

Επομένως, ο νικητής της επόμενης σεζόν θα έχει «κλειδώσει» την είσοδό του στα «αστέρια», μόνο και μόνο αν πάρει το πρωτάθλημα!

🇬🇷 Greece now only 0.613 pts behind 🇨🇿 Czechia after a great day with 2/2 wins!



🇵🇱 Poland loses both games and ends the week with 0-0-2.



🇨🇿 Czechia with 0-1-1, 🇨🇿 Sigma (again!) making their contribution, this time v 🇩🇪Mainz! pic.twitter.com/on9HFb2qRX — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5)

11. Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5)

12. Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4)

13. Δανία 42.106 (+12.250 – 1/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα τη θέση της χώρας:

Θέση Νο.10

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.11-12

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.13-14

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League