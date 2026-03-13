Σπουδαία μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η φάση των «16» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει ξεκινήσει ιδανικά, με δύο ομάδες της Stoiximan Super League να παίρνουν προβάδισμα εν όψει των ρεβάνς.  

Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να κερδίσει τη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 1-0) στο ΟΑΚΑ και πάει στην Ισπανία για να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.  

Σε αυτή τη φάση, αλλά για το Conference League θα είναι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- η ΑΕΚ.  

Η «Ένωση» έκανε «σμπαράλια» την άμυνα της Τσέλιε, κέρδισε με 4-0 (12/03) και είναι έτοιμη να «πετάξει» για τους «8».  Δύο νίκες, που έχουν φέρει την Ελλάδα πάρα πολύ κοντά στην Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA!  

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η 10η θέση μπορεί να είναι ένα «όνειρο» πραγματικό για τη φετινή σεζόν.  

Η Τσεχία μπόρεσε να προσθέσει βαθμούς στο «σακούλι» της μονάχα από την ισοπαλία της Σίγμα Όλομουτς, αφού η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε.  

Αυτό φέρνει την Ελλάδα στο -613 πόντους και με κάθε νίκη να δίνει από 400 πόντους, η 10η θέση είναι μία… ανάσα από την κατάκτησή της!  

Γιατί είναι τόσο σημαντική για τις ομάδες της Stoiximan Super League; Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.  

Αν η Ελλάδα μπορέσει να κάνει «προσπέραση», τότε τη σεζόν 2027-28 θα βγάλει απευθείας μία ομάδα στη Legaue Phase του Champions League!  

Επομένως, ο νικητής της επόμενης σεζόν θα έχει «κλειδώσει» την είσοδό του στα «αστέρια», μόνο και μόνο αν πάρει το πρωτάθλημα! 

Η βαθμολογία της UEFA:  

  • 09. Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5)
  • 10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5)
  • 11. Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5)
  • 12. Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4)
  • 13. Δανία 42.106 (+12.250 – 1/4)
  • 14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5)
  • 15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα τη θέση της χώρας: 

Θέση Νο.10

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League 
Κυπελλούχος: Play Offs Europa League 
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) 
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League 
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League 

Θέσεις Νο.11-12

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) 
Κυπελλούχος: Play Offs Europa League 
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) 
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League 
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League 

Θέσεις Νο.13-14

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) 
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League 
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) 
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League 