Σπουδαία μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η φάση των «16» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει ξεκινήσει ιδανικά, με δύο ομάδες της Stoiximan Super League να παίρνουν προβάδισμα εν όψει των ρεβάνς.
Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να κερδίσει τη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 1-0) στο ΟΑΚΑ και πάει στην Ισπανία για να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.
Σε αυτή τη φάση, αλλά για το Conference League θα είναι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- η ΑΕΚ.
Η «Ένωση» έκανε «σμπαράλια» την άμυνα της Τσέλιε, κέρδισε με 4-0 (12/03) και είναι έτοιμη να «πετάξει» για τους «8». Δύο νίκες, που έχουν φέρει την Ελλάδα πάρα πολύ κοντά στην Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA!
Τι σημαίνει αυτό; Ότι η 10η θέση μπορεί να είναι ένα «όνειρο» πραγματικό για τη φετινή σεζόν.
Η Τσεχία μπόρεσε να προσθέσει βαθμούς στο «σακούλι» της μονάχα από την ισοπαλία της Σίγμα Όλομουτς, αφού η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε.
Αυτό φέρνει την Ελλάδα στο -613 πόντους και με κάθε νίκη να δίνει από 400 πόντους, η 10η θέση είναι μία… ανάσα από την κατάκτησή της!
Γιατί είναι τόσο σημαντική για τις ομάδες της Stoiximan Super League; Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
Αν η Ελλάδα μπορέσει να κάνει «προσπέραση», τότε τη σεζόν 2027-28 θα βγάλει απευθείας μία ομάδα στη Legaue Phase του Champions League!
Επομένως, ο νικητής της επόμενης σεζόν θα έχει «κλειδώσει» την είσοδό του στα «αστέρια», μόνο και μόνο αν πάρει το πρωτάθλημα!
Η βαθμολογία της UEFA:
- 09. Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5)
- 10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5)
- 11. Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5)
- 12. Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4)
- 13. Δανία 42.106 (+12.250 – 1/4)
- 14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5)
- 15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)
Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα τη θέση της χώρας:
Θέση Νο.10
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Play Offs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
Θέσεις Νο.11-12
Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Play Offs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
Θέσεις Νο.13-14
Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League