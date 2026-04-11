Η Γ’ Εθνική έχει το δικό της «κανόνι». Ποδοσφαιριστής του Πανθρακικού «τρομοκρατεί» τις αντίπαλες άμυνες και σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο!

Κάθε κατηγορία έχει τα δικά της «κανόνια». Στη Γ’ Εθνική υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Ο Πανθρακικός κάνει τη δικιά του προσπάθεια, ώστε να πάρει την άνοδο στη Super League 2.

Τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα Play Offs πήρε την κορυφή και τώρα είναι σε ένα γκρουπ, ώστε να πάρει τον προβιβασμό.

Το νέο μίνι τουρνουά ξεκινάει σε λίγες ημέρες, με τον Πανθρακικό να διανύει μία εξαιρετική σεζόν, χάρη σε έναν πραγματικό «φονιά».

Το «κανόνι» της Γ’ Εθνικής

Ένας παίκτης, που τον έχει βοηθήσει τα μέγιστα -μέχρι στιγμής- είναι και ο Απόστολος Σαραντίδης.

Το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε σε μία από τις ομάδες, που έκανε τα πρώτα του βήματα ως ποδοσφαιριστής ακαδημιών και στα 27 του είναι σε τρομερή κατάσταση.

Η σεζόν του είναι «μαγική», καθώς έχει «εθιστεί» στα γκολ! Στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής είναι πρώτος σκόρερ, καθώς μετράει 31 γκολ σε 2.040 λεπτά συμμετοχής, σύμφωνα με το Sofascore!

Δηλαδή, βρίσκει δίχτυα κάθε 66 λεπτά αγώνα στο πρωτάθλημα, ακόμα και αν τα πράγματα έχουν δυσκολέψει! Παράλληλα, από τον περασμένο Δεκέμβριο είναι σε τρομακτική κατάσταση.

Σε 16 αναμετρήσεις στην 3η τη τάξει κατηγορία της Ελλάδας, έχει σκοράρει συνολικά 18 φορές! Φυσικά, το βραβείο του πρώτου σκόρερ δεν είναι μακριά, αφού στη δεύτερη θέση θα βρούμε τον Σταύρο Αγγελή που έχει 23 τέρματα.

Έναν πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά έχει «πέσει» πάνω στον Απόστολο Σαραντίδη, που πετάει «φωτιές» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν!

Εσείς τι λέτε στα πόσα γκολ θα σταματήσει τη φετινή σεζόν ο επιθετικός του Πανθρακικού;