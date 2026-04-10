Ο Άντριου Ρόμπερτσον θα πει «αντίο» από τη Λίβερπουλ, μετά από μία καριέρα που ούτε ο ίδιος δεν θα περίμενε πως θα έρθει πριν μερικά χρόνια!

Ένας «κύκλος» κλείνει για τη Λίβερπουλ. Μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Άντριου Ρόμπερτσον λέει «αντίο».

Μετά από εννέα χρόνια, αρκετά τρόπαια, πολλά «χαμόγελα», ο Σκωτσέζος μπακ θα αποχωρήσει από ένα μέρος που αγαπήθηκαν όσο λίγοι.

Έζησε μοναδικές στιγμές, αλλά στα 32 του θα ψάξει κάτι καινούργιο, αφήνοντας πίσω του, τα όσα πέρασε στο Μέρσεϊσαϊντ.

Και σίγουρα, όταν ήταν στην εφηβεία δεν θα το περίμενε, ούτε στα πιο τρελά του όνειρο, ότι θα καταφέρει να κάνει τόσα πράγματα.

Μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Άντριου Ρόμπερτσον λέει «αντίο» από τη Λίβερπουλ. Ακόμα μία αποχώρηση και μοιάζει να κλείνει ένας ολόκληρος «κύκλος» για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Μία καριέρα που τα είχε όλα

Η καριέρα του Άντριου Ρόμπερτσον δεν ήταν στρωμένη με… ροδοπέταλα. Το κάθε άλλο. Όταν ήταν 15 χρονών η Σέλτικ είχε απορρίψει την προοπτική να συνεργαστεί μαζί του.

Ο λόγος; Ο Σκωτσέζος μπακ ήταν πάρα πολύ μικρόσωμος και του είπαν πως δεν μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό ποδοσφαιριστή.

Όμως, εκείνος δεν τα παράτησε και αποφάσισε να πάει στους Κουίνς Παρκ. Ο πρώτος του μισθός ήταν πάρα πολύ μικρός. Μόλις 18 λίρες την εβδομάδα, αλλά επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα αποφάσισε να κάνει μία έξτρα δουλειά.

We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Τι ακριβώς; Πουλούσε εισιτήρια για συναυλίες, έξω από το γήπεδο της ομάδας του! Όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Άντριου Ρόμπετρσον γινόταν ολοένα και καλύτερος ποδοσφαιριστή.

Το 2013 ήρθε η μεταγραφή στην Νταντί Γιουνάιτεντ, ενώ η Χαλ τον απέκτησε έναντι 3.600.000 ευρώ! Το 2017 ήρθε η μεγάλη «πρόκληση» της Λίβερπουλ που τον έκανε δικό τους για λιγότερα από 10.000.000 ευρώ.

Το τι ακριβώς ακολούθησε όλοι το γνωρίζουμε. Με τον Σκωτσέζο μπακ να λέει «αντίο» στη Λίβερπουλ και να «κλείνει» ένα μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του, που σίγουρα ποτέ δεν θα περίμενε.