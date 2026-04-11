Στην κατηγορία Κ14, η Ρόμα αποδείχθηκε πιο εύστοχη στη διαδικασία των πέναλτι, τόσο στα ημιτελικά, όσο και στον τελικό, κατακτώντας το τρόπαιο. Από την άλλη, στην κατηγορία Κ16 ο Ολυμπιακός συνέχισε την τρομερή παράδοση που έχει «χτίσει», σηκώνοντας την κούπα για 5η συνεχόμενη φορά!

Υπό τις οδηγίες του Θοδωρή Τριποτσέρη, φέτος, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το τουρνουά δίχως να δεχθεί γκολ. Απέναντι σε Παναθηναϊκό και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σε προημιτελικά και ημιτελικά, αντίστοιχα, χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να προκριθεί. Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Μπράγκα, όμως, ο αρχηγός του, Στράτος Κωνσταντακόπουλος, με καρφωτή κεφαλιά στην παράταση, χάρισε στην ομάδα του το τρόπαιο.

Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» λίγο έλειψε να κάνουν το… νταμπλ, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και στην κατηγορία Κ14. Έφτασαν έως τον τελικό, αλλά σε αυτήν τη διαδικασία των πέναλτι, η Ρόμα επικράτησε και αναδείχθηκε νικήτρια του τουρνουά. Οι «τζιαλορόσι», για να φθάσουν έως το τέλος της διαδρομής, χρειάστηκε να αποκλείσουν στα ημιτελικά μία από τις ομάδες που «κέρδισαν» τις εντυπώσεις, με τον τρόπο παιχνιδιού τους.

Ο λόγος για τη Σικάγο Φάιρ από τις ΗΠΑ, την οποία συνόδευσε ο Φρανκ Κλόπας, γνώριμος των ελληνικών γηπέδων από τα χρόνια του στην ΑΕΚ και τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή και συνόδευσε την αποστολή στην Ελλάδα.«Κατ’ εμέ είναι από τα καλύτερα τουρνουά» ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για το Elite Neon Cup, για να συμπληρώσει. «Έχω πάει παντού: στην Ιταλία, την Αγγλία. Η οργάνωση, τα γήπεδα, οι ομάδες που έχουν έρθει, μπορώ να πω ότι είναι κορυφαίου επιπέδου και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, για όλη τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει».

Μεταξύ των σημαντικών προσωπικοτήτων που έδωσαν το «παρών» στα γήπεδα του Kicks Academy στα Σπάτα, ήταν και ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας. «Είναι μία πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά. Χαιρόμαστε που είμαστε κι εμείς παρόντες εδώ, ως Παναθηναϊκός. Συμμετέχουμε σε ένα τουρνουά-γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο, και με μεγάλους συλλόγους, από όλον τον κόσμο. Εύχομαι τα παιδιά να αποκομίσουν όμορφες εμπειρίες, να συναγωνίζονται και να γίνονται καλύτεροι», ανέφερε ο εκ των Πρωταθλητών Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας στο EURO 2004.

Με τα καλύτερα λόγια για το Elite Neon Cup μίλησε και ένα ακόμα μέλος της «γαλανόλευκης» που σάρωσε στα γήπεδα της Πορτογαλίας, εκείνο το καλοκαίρι: ο Γιώργος Γεωργιάδης, νυν τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών της ΑΕΚ. «Στα δικά μου χρόνια ως ποδοσφαιριστής, δεν είχαμε τέτοιες ευκαιρίες. Τώρα, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και τα παιδιά να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, κυρίως, και ομάδες από εκεί, να έρθουν εδώ» τόνισε, καταλήγοντας. «Τα παιδιά γεμίζουν με εμπειρίες, που θα τους χρησιμεύσουν στη μελλοντική τους καριέρα, και ως ποδοσφαιριστές και ως άνθρωποι».

Από την Δευτέρα 06/04 έως και την Πέμπτη 09/04, περισσότερα από 2000 παιδιά, σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη, απόλαυσαν την εμπειρία του διεθνούςτουρνουά, στο οποίο συμμετείχαν 112 ομάδες συνολικά, από όλο τον κόσμο.

Στις οκτώ εγκαταστάσεις όπου φιλοξενήθηκε το τουρνουά, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το παιχνίδι, σε άριστα γήπεδα, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και μέσα από την ποδοσφαιρική πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση, νααποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών, ώστε τόσο οι νεαροί αθλητές, αλλά και όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» στο τουρνουά, να έχουν μία «elite» εμπειρία, ακριβώς όπως ορίζει το όνομα της διοργάνωσης.

Πλούσιο υλικό, γεμάτο όμορφα γκολ, ωραία στιγμιότυπα, πολλά χαμόγελα, αλλά και συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και παρευρισκομένων, έχουν δημοσιευθεί στα social media του Elite Neon Cup και προφανώς, έπεται συνέχεια!

Μείνετε συντονισμένοι, για να μην χάσετε τίποτα από το συγκεκριμένο και τα επόμενα μεγάλα «ραντεβού» που έρχονται.

Χρήσιμα Links & Social Media:

http://eliteneoncup.com

Email: info@eliteneoncup.com

Facebook: Elite Neon Cup

TikΤok: Elite Neon Cup

Instagram: eliteneoncup

Twitter: @EliteNeonCup