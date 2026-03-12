Η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τσέλιε και ισοφάρισε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ρεκόρ της!

Η ΑΕΚ πέρασε σαν… σίφουνας από το Τσέλιε!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με 4-0 (12/03) και ουσιαστικά, μετέτρεψε τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια σε τυπική διαδικασία, όντας και με τα δύο πόδια στους «8» του Conference League.

Ο Βάργκα άνοιξε το σκορ από νωρίς, ενώ την σκυτάλη στο σκοράρισμα ανέλαβαν οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Μουκουντί, για να διαμορφώσουν το τελικό σκορ.

Κάπως έτσι, η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει ένα ευρωπαϊκό της ρεκόρ. Με το 0-4 κόντρα στην Τσέλιε «έπιασε» την πιο ευρεία εκτός έδρας νίκη της.

Με το ίδιο σκορ είχε επικρατήσει το καλοκαίρι του 2024 της Ίντερ ντ’Εσκάλντες, σε ένα ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί πως η «Ένωση» πετυχαίνει τέσσερα τέρματα, σε εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση, για έκτη φορά στην ιστορία της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να πετύχει ποτέ πέντε γκολ.