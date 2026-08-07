Μία ευρωπαϊκή βραδιά έφτασε στο τέλος της για την Ελλάδα, χωρίς να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Οι τρεις «εκπρόσωποί» της στους 3ους προκριματικούς γύρους των διοργανώσεων της UEFA δεν μπόρεσαν να κερδίσουν.
Η αρχή έγινε με τον Ολυμπιακό που έμεινε στο 0-0 (04/08) με τη Ναϊμέγκεν στο Γ. Καραϊσκάκης.
Λίγες ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 (05/08, 1-1) και πάει στη Βουλγαρία για τη νίκη.
Το πιο δύσκολο έργο το έχει ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξένησαν την Άντερλεχτ (06/08, 0-1) και έμειναν από το 17ο δευτερόλεπτο πίσω στο σκορ.
Τελικά, οι δύο ομάδες δεν βρήκαν ποτέ ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος.
Ο τελικός απολογισμός ήταν δύο ισοπαλίες και μία ήττα και η Ελλάδα «έχασε» σημαντικό έδαφος, καθώς είδε Τσεχία και Πολωνία να… ξεφεύγουν στη βαθμολογία της UEFA.
Πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των τριών ομάδων η διαφορά ήταν 1.713 από την 11η Πολωνία.
Όμως, πλέον, αυτή έχει πάει στους 2.113 βαθμούς. Σε μία «μάχη» που ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά της, μιας και ακολουθεί μία «γεμάτη» σεζόν, με τουλάχιστον τρεις ομάδες στις League Phases για τη χώρα μας.
Παρ’ όλα αυτά, όσο μεγαλύτερο είναι το «χάσμα» -μέχρι τότε- τόσο πιο δύσκολο θα είναι για την Ελλάδα να «ακουμπήσει» τουλάχιστον τη 10η θέση, που είναι και ο μεγάλος στόχος.
Η βαθμολογία της UEFA από την 9η ως τη 14η θέση:
9. Τουρκία 47.575 – 2.400 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)
10. Τσεχία 44.025 – 2.200 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)
11. Πολωνία 43.425 – 1.300 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)
12. Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)
13. Δανία 36.181 – 1.875 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)
14. Νορβηγία 34.112 – 500 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)
Πού βρίσκονται οι ομάδες που αφορούν την Ελλάδα:
Τουρκία – Τέσσερις ομάδες
Γαλατάσαραϊ – League Phase Champions League
Φενέρμπαχτσε – 3oς προκριματικός γύρος Champions League
Τράμπζονσπορ – Play Οffs Europa League
Μπεσίκτας – 3oς προκριματικός γύρος Europa League
Μπασάκσεχιρ – Αποκλείστηκε από την Ευρώπη
Τσεχία – Πέντε ομάδες
Σλάβια Πράγας – League Phase Champions League
Σπάρτα Πράγας – 3ος προκριματικός γύρος Champions League
Βικτόρια Πλζεν – Play Οffs Europa League
Χράντετς Κράλοβε – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
Γιάμπλονετς – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Πολωνία – Πέντε ομάδες
Λεχ Πόζναν – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
Γκόρνικ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
Γιαγκελόνια – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
Ράκοβ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Κατόβιτσε – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Ελλάδα – Πέντε ομάδες
ΑΕΚ – Play Οffs Champions League
Ολυμπιακός – 3ος προκριματικός Champions League
ΟΦΗ – Play Οffs Europa League
ΠΑΟΚ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
Παναθηναϊκός – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Δανία – Τέσσερις ομάδες
Άαρχους – 3ος προκριματικός γύρος Champions League
Μίντιλαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Νόρτζελαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Κοπεγχάγη – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Νορβηγία – Πέντε ομάδες
Βίκινγκ – Play Offs Champions League
Μπόντο Γκλιμτ – 3ος προκριματικός γύρος Champions League
Λίλεστρομ – Play ffs Europa League
Τρόμσο – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Μπραν – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2027/28:
7η-9η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
Κυπελλούχος: Play Offs Europa League
Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
Κυπελλούχος: Play ffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Play Offs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League