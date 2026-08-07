Μία κακή εβδομάδα για την Ελλάδα, που είδε τους «ανταγωνιστές» της, να… ξεφεύγουν στη βαθμολογία της UEFA.

Μία ευρωπαϊκή βραδιά έφτασε στο τέλος της για την Ελλάδα, χωρίς να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι τρεις «εκπρόσωποί» της στους 3ους προκριματικούς γύρους των διοργανώσεων της UEFA δεν μπόρεσαν να κερδίσουν.

Η αρχή έγινε με τον Ολυμπιακό που έμεινε στο 0-0 (04/08) με τη Ναϊμέγκεν στο Γ. Καραϊσκάκης.

Λίγες ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 (05/08, 1-1) και πάει στη Βουλγαρία για τη νίκη.

Το πιο δύσκολο έργο το έχει ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξένησαν την Άντερλεχτ (06/08, 0-1) και έμειναν από το 17ο δευτερόλεπτο πίσω στο σκορ.

Τελικά, οι δύο ομάδες δεν βρήκαν ποτέ ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος.

Βλέποντας πίσω από τις λέξεις του Τζέικομπ Νίστρουπ Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ;

Ο τελικός απολογισμός ήταν δύο ισοπαλίες και μία ήττα και η Ελλάδα «έχασε» σημαντικό έδαφος, καθώς είδε Τσεχία και Πολωνία να… ξεφεύγουν στη βαθμολογία της UEFA.

Πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των τριών ομάδων η διαφορά ήταν 1.713 από την 11η Πολωνία.

Η εξήγηση του Λίσι για την επιλογή Μιχαηλίδη στην εκτέλεση του πέναλτι (video) Ο Αλέσιο Λίσι εξήγησε τον λόγο που ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ (06/08, 0-1).

Όμως, πλέον, αυτή έχει πάει στους 2.113 βαθμούς. Σε μία «μάχη» που ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά της, μιας και ακολουθεί μία «γεμάτη» σεζόν, με τουλάχιστον τρεις ομάδες στις League Phases για τη χώρα μας.

Παρ’ όλα αυτά, όσο μεγαλύτερο είναι το «χάσμα» -μέχρι τότε- τόσο πιο δύσκολο θα είναι για την Ελλάδα να «ακουμπήσει» τουλάχιστον τη 10η θέση, που είναι και ο μεγάλος στόχος.

Η βαθμολογία της UEFA από την 9η ως τη 14η θέση:

9. Τουρκία 47.575 – 2.400 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)

10. Τσεχία 44.025 – 2.200 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)

11. Πολωνία 43.425 – 1.300 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)

12. Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Δανία 36.181 – 1.875 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 34.112 – 500 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)

Πού βρίσκονται οι ομάδες που αφορούν την Ελλάδα:

Τουρκία – Τέσσερις ομάδες

Γαλατάσαραϊ – League Phase Champions League

Φενέρμπαχτσε – 3oς προκριματικός γύρος Champions League

Τράμπζονσπορ – Play Οffs Europa League

Μπεσίκτας – 3oς προκριματικός γύρος Europa League

Μπασάκσεχιρ – Αποκλείστηκε από την Ευρώπη

Τσεχία – Πέντε ομάδες

Σλάβια Πράγας – League Phase Champions League

Σπάρτα Πράγας – 3ος προκριματικός γύρος Champions League

Βικτόρια Πλζεν – Play Οffs Europa League

Χράντετς Κράλοβε – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Γιάμπλονετς – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Πολωνία – Πέντε ομάδες

Λεχ Πόζναν – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Γκόρνικ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Γιαγκελόνια – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Ράκοβ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Κατόβιτσε – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Ελλάδα – Πέντε ομάδες

ΑΕΚ – Play Οffs Champions League

Ολυμπιακός – 3ος προκριματικός Champions League

ΟΦΗ – Play Οffs Europa League

ΠΑΟΚ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Παναθηναϊκός – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Δανία – Τέσσερις ομάδες

Άαρχους – 3ος προκριματικός γύρος Champions League

Μίντιλαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Νόρτζελαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Κοπεγχάγη – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Νορβηγία – Πέντε ομάδες

Βίκινγκ – Play Offs Champions League

Μπόντο Γκλιμτ – 3ος προκριματικός γύρος Champions League

Λίλεστρομ – Play ffs Europa League

Τρόμσο – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Μπραν – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2027/28:

7η-9η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Play ffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League