Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ναϊμέγκεν έχασε μία «μάχη», που συνήθιζε να κερδίζει.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Έμεινε στο 0-0 (04/08) με τη Ναϊμέγκεν και άφησε τα πάντα ανοιχτά εν όψει της ρεβάνς στην Ολλανδία, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αν και στο πρώτο μέρος η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε να πατά καλύτερα, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα, έχασε εντελώς τον έλεγχο από τη ολλανδική ομάδα.

Οι Πειραιώτες «μπλόκαραν», κάτι που συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις και την περασμένη σεζόν, ιδίως στα ματς της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, αυτό που μάλλον πρέπει να προβληματίζει περισσότερο είναι ένα άλλο στατιστικό. Ένα «χαρτί» που τις περισσότερες φορές αποτελεί και το «ατού» της ομάδας του Βάσκου τεχνικού.

Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που «ποντάρει» στις κερδισμένες μονομαχίες. Οι παίκτες του μπαίνουν δυνατά στις φάσεις και από εκεί «αντλεί» την ενέργεια που χρειάζεται, ιδίως στο μισό της αντίπαλης ομάδας.

Τι συνέβη, όμως, στο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν; Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν σαν να μην μπορούν να ανταγωνιστούν σε αυτό το κομμάτι με τους Ολλανδούς! Μιλώντας με αριθμούς, κέρδισαν συνολικά 67 μονομαχίες, έναντι 84 που είχε ο αντίπαλός τους. Δηλαδή, είχαν 17 λιγότερες!

Η συγκεκριμένη διαφορά σε αυτή τη στατιστική κατηγορία δεν συνηθίζεται στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε, ήταν κάτι που ανέφερε και ο Βάσκος τεχνικός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης. «Εμείς δεν βγήκαμε μπροστά όσο δυναμικά πρέπει για να κερδίσουμε αυτόν τον αντίπαλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε πώς κατέληξε στους παίκτες που χρησιμοποίησε κόντρα στη Ναϊμέγκεν Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την ενδεκάδα που χρησιμοποίησε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν.

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για ένα στοιχείο που οφείλει να αλλάξει άρδην ο Ολυμπιακός -και- εν όψει της ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν.