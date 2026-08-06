Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ;

Ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 (05/08, 1-1) στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League.

Αν και οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με το γκολ του Γιάγκουσιτς, «εξαργυρώνοντας» το καλό πρόσωπο που έδειξαν στην έναρξη του ματς, δέχθηκαν άμεσα την ισοφάριση από τους Βούλγαρους και έπειτα έδειξαν «μπερδεμένοι».

«Είναι εύκολο να δούμε σήμερα πως όταν χάναμε τη μπάλα ήμασταν πολύ ανοιχτοί. Και στις δεύτερες μπάλες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πρώτο 30λεπτο. Είμαι απογοητευμένος που δεν το κεφαλαιοποιήσαμε. Δεν δημιουργήσαμε αρκετά, γιατί δεν καταφέραμε να τελειώσουμε σωστά τις επιθέσεις μας. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε μεγάλες τελικές και να τους πιέσουμε. Για μένα είναι προφανές ότι δέχομαστε τελικές γιατί οι αντίπαλοι κερδίζουν πολλές δεύτερες μπάλες έξω και γύρω από την περιοχή μας. Είναι πολύ απλό, αλλά όχι εύκολο να το διορθώσουμε. Αλλά θα βελτιωθούμε», ανέφερε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ο Δανός τεχνικός.

Ας δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, με αριθμούς. Πράγματι, όπως τόνισε και ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στις δεύτερες μπάλες. Η ΤΣΣΚΑ 1948 πραγματοποίησε τις διπλάσιες από το «τριφύλλι», 65 έναντι 32, προκαλώντας αρκετά ζητήματα στην «πράσινη» άμυνα.

Άλλωστε, αυτό γίνεται εμφανές και από τον αριθμό των τελικών προσπαθειών. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Νίστρουπ είχε την κατοχή υπέρ της (69-31%), οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε παραπάνω τελικές! Συνολικά σταμάτησαν στις 19, ενώ ο Παναθηναϊκός μέτρησε 14, δίχως να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά, μετά το τέρμα του Γιάγκουσιτς.

Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να «διασπάσουν» τη βουλγαρική άμυνα. Δείγμα αυτού είναι και οι 34 σέντρες που επιχείρησαν, από τις οποίες βρήκαν στόχο μόλις οι 5.

Τώρα, ο Νίστρουπ ψάχνει τον τρόπο, ώστε να διορθώσει όσα χρειάζονται εν όψει του κρίσιμου επαναληπτικού στη Βουλγαρία.