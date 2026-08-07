Η Ντόρτμουντ φλέρταρε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον απέκτησε όμως δεν είναι ο μόνος Έλληνας του οργανισμού. Κάθε άλλο…

Μετά τον Χρήστο Τζόλη, τα ελληνικά φώτα έπεσαν πάνω στον Κωνσταντίνο Καρέτσα που πήρε κι εκείνος μεταγραφή σε τοπ επιπέδου κλαμπ, πραγματοποιώντας το άλμα από το Βέλγιο στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι Βεστφαλοί έβγαλαν πολλά εκατομμύρια από τα ταμεία τους για να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στην κοιλάδα του Ρουρ και πιο συγκεκριμένα την κίτρινη πλευρά της.

Κι αυτό διότι μπορεί ο Κωνσνταντίνος Καρέτσας να αποτελεί τον μοναδικό Έλληνα στο υπάρχον ρόστερ του συλλόγου, πλην όμως ακολουθούν κι άλλοι πιτσιρικάδες στο τμήματα υποδομών που είναι Έλληνες.

Από τον επιθετικό Θανάση Γραμμόζη – γιο του πρώην τεχωικού της μισητής Σάλκε Δημήτρη – που δεν σταματά να σκοράρει και αγωνίζεται στην U19 της Ντόρτμουντ παρότι 17 χρονών, μέχρι τον μέσο Χρήστο Κόστογλου με τον οποίο έχουν την ίδια ηλικία και αγωνίζεται παρέα.

Εκτός των άλλων, στο «φυτώριο» της Ντόρτμουντ, «ανθίζουν» κι άλλοι συμπατριώτες μας εκτός Καρέτσα αφού στην πιο μικρή ηλικιακή ομάδα (U17), υπάρχουν οι Γιώργος Τελίδης παρότι αρκετά μικρότερος ηλικιακά (14) και ο συνονόματός του Ζησόπουλος, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας.