Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έκανε τη μεγάλη «έκπληξη». Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα που γράφτηκαν και ακούστηκαν για το μέλλον, αλλά τελικά η νέα του ομάδα είναι η Τραμπζονσπόρ!
Οι Τούρκοι δούλεψαν με μεθοδικότητα και μπόρεσαν να «κλείσουν» με επιτυχία την υπογραφή του Αιγύπτιου εξτρέμ.
Πλέον, το μόνο που απομένει είναι το επίσημο ντεμπούτο του «Φαραώ», αφού το «μπαμ» είναι επίσημο.
Οι φίλοι της Τραμπζονσπόρ ετοίμασαν μία αποθεωτική αποδοχή για τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Παρ’ όλα αυτά, έχουν «γεννηθεί» πολλά ερωτηματικά, γύρω από τον αριθμό που θα φοράει την επόμενη σεζόν.
Όταν ήταν στο αεροπλάνο με προορισμό την Τουρκία εμφανίστηκε με το «61» στην πλάτη. Αμέσως, πολλοί ήταν αυτοί που απόρησαν, καθώς είναι ένας αριθμός, που δεν φορούν αρκετοί παίκτες.
Όμως, ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής από τη νέα αγωνιστική χρονιά θα φοράει το «10». Γιατί υπήρξε αυτό το μπέρδεμα; Το «61» είναι ο… αγαπημένος αριθμός της Τραμπζονσπόρ.
Αρχικά, είναι ο ταχυδρομικός της περιοχής, ενώ τα οχήματα εκεί έχουν το «61» στις πινακίδες τους.
Ο αριθμός αυτός έχει γίνει «σύμβολο» της ομάδας, και γι’ αυτό στο συγκεκριμένο λεπτό όλοι οι οπαδοί προκαλούν «χαμό» στο γήπεδο!
Γι’ αυτό και αποφασίστηκε ο Μοχάμεντ Σαλάχ να ταξιδέψει με αυτόν τον αριθμό, πριν επιλέξει αυτόν που έχει στην εθνική Αιγύπτου.
Με την Τραμπζονσπόρ να μην ξεχνάει τον… αγαπημένο της αριθμό, θέλοντας να δώσει μία δικιά της «νότα» σε ένα από τα «μπαμ» του καλοκαιριού!