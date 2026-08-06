Κι όμως, ο Μοχάμεντ Σαλάχ εμφανίστηκε με δύο διαφορετικά νούμερα στην φανέλα του στην Τραμπζονσπόρ και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έκανε τη μεγάλη «έκπληξη». Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα που γράφτηκαν και ακούστηκαν για το μέλλον, αλλά τελικά η νέα του ομάδα είναι η Τραμπζονσπόρ!

Οι Τούρκοι δούλεψαν με μεθοδικότητα και μπόρεσαν να «κλείσουν» με επιτυχία την υπογραφή του Αιγύπτιου εξτρέμ.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι το επίσημο ντεμπούτο του «Φαραώ», αφού το «μπαμ» είναι επίσημο.

Οι φίλοι της Τραμπζονσπόρ ετοίμασαν μία αποθεωτική αποδοχή για τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Παρ’ όλα αυτά, έχουν «γεννηθεί» πολλά ερωτηματικά, γύρω από τον αριθμό που θα φοράει την επόμενη σεζόν.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah to Trabzonspor, here we go! Club confirms agreement in place for the Egyptian striker.



Salah joins on two year deal as free agent after leaving Liverpool. pic.twitter.com/JhILAobRvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Όταν ήταν στο αεροπλάνο με προορισμό την Τουρκία εμφανίστηκε με το «61» στην πλάτη. Αμέσως, πολλοί ήταν αυτοί που απόρησαν, καθώς είναι ένας αριθμός, που δεν φορούν αρκετοί παίκτες.

Όμως, ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής από τη νέα αγωνιστική χρονιά θα φοράει το «10». Γιατί υπήρξε αυτό το μπέρδεμα; Το «61» είναι ο… αγαπημένος αριθμός της Τραμπζονσπόρ.

Αρχικά, είναι ο ταχυδρομικός της περιοχής, ενώ τα οχήματα εκεί έχουν το «61» στις πινακίδες τους.

🚨 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡𝗘𝗗: Why Mo Salah wore the No.61 shirt during his flight to Trabzon.



Accustomed to seeing Salah wear No.11 at Liverpool and No.10 for Egypt, the No.61 shirt sparked curiosity among fans.



The choice was no coincidence with the number holding immense cultural… pic.twitter.com/SOIyPYoxQ8 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 5, 2026

Ο αριθμός αυτός έχει γίνει «σύμβολο» της ομάδας, και γι’ αυτό στο συγκεκριμένο λεπτό όλοι οι οπαδοί προκαλούν «χαμό» στο γήπεδο!

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε ο Μοχάμεντ Σαλάχ να ταξιδέψει με αυτόν τον αριθμό, πριν επιλέξει αυτόν που έχει στην εθνική Αιγύπτου.

Με την Τραμπζονσπόρ να μην ξεχνάει τον… αγαπημένο της αριθμό, θέλοντας να δώσει μία δικιά της «νότα» σε ένα από τα «μπαμ» του καλοκαιριού!