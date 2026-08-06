Ο Αλέσιο Λίσι εξήγησε τον λόγο που ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ (06/08, 0-1).

Ο ΠΑΟΚ πάει στο Βέλγιο και πρέπει να «τρέξει». Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν με 0-1 (06/08) από την Άντερλεχτ και πλέον έχουν ως μόνη επιλογή τη νίκη μακριά από την έδρα τους.

Σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τα Play Offs του Conference League.

Από πολύ νωρίς ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και «κυνηγούσε».

Μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης ο Μιχάιλο Σβέτκοβιτς πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και διαμόρφωσε το τελικό σκορ του ματς.

Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες του, δημιούργησε αρκετά, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Μεγαλύτερη στιγμή του ήταν χωρίς καμία αμφιβολία το χαμένο πέναλτι του Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον Κόλινς Κόσεμανς να μαντεύει σωστά και να αποκρούει.

Αυτή ήταν και μία φάση που «συζητήθηκε» αρκετά, αφού στον αγωνιστικό χώρο υπήρχαν παίκτες όπως ο Τάισον, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ωστόσο, ο Αλέσιο Λίσι εξήγησε το «γιατί» έδωσε την εκτέλεση στον κεντρικό αμυντικό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι ο πρώτος «εκλεκτός», από όσους υπήρχαν εκείνη την ώρα στο ματς, ενώ οι άλλοι εκτελεστές ήταν στον πάγκο.

36' Michailidis stepped up from the spot, but Koszemnas made the save. Mythou then found the net on the rebound, only for the goal to be ruled out for offside. #PAOKAND #UEL #NewEra — PAOK FC (@PAOK_FC) August 6, 2026

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

Για τον αγώνα στο Βέλγιο:

«Σίγουρα έχουμε πίστη για τον δεύτερο αγώνα. Είναι απλά 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα ματς ανάλογο με το σημερινό. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Ξέρω την ομάδα μου καλά και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί για την πρόκριση».

Για την εκτέλεση του πέναλτι:

«Προπονηθήκαμε στα πέναλτι. Σήμερα ο Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος εκτελεστής στο γήπεδο, οι άλλοι ήταν στον πάγκο».

Για τις στημένες φάσεις:

«Προτιμώ να μην απαντήσω. Θα πω απλά ότι προσπαθώ να βελτιωθούμε. Πέρυσι στην Οσασούνα ήμασταν η ομάδα με τα περισσότερα γκολ από στημένες φάσεις πίσω από την Άρσεναλ. Κάτι παρόμοιο συνέβη στη Μιράντες».

Για το δίδυμο Μύθου – Γερεμέγεφ στην επίθεση και τον Τέιλορ:

«Πιστεύω ότι όταν ο Μύθου αγωνίστηκε μαζί με τον Γερεμέγεφ ήταν καλό διάστημα . Είχαμε ευκαιρία με την είσοδο του Γερεμέγεφ. Ήμουν χαρούμενος όταν έπαιξαν μαζί. Για τον Τέιλορ, δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει μέσος, το έκανε και στην Σέλτικ. Γνωρίζει καλά τη θέση και είμαι αρκετά ευχαριστημένος από αυτά που είδα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι: