Ο Αλέσιο Λίσι είχε «προειδοποιήσει», αλλά τελικά η ομάδα του δεν «άκουσε» και απέναντι στην Άντερλεχτ (06/08, 0-1) έγινε ό,τι δεν ήθελε.

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Βέλγιο έχοντας μόνο μία «αποστολή». Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν με 0-1 στην Τούμπα και πλέον αν θέλουν να συνεχίσουν στο Europa League θα πρέπει να κερδίσουν την Άντερλεχτ στο «σπίτι» της.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», αν και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε ποτέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το χθεσινό βράδυ δεν κύλησε όπως θα θέλαμε.



Δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει.



Μάχη μέχρι το τέλος. Όλοι μαζί.#PAOK #NewEra pic.twitter.com/qzuB8X1i9f — PAOK FC (@PAOK_FC) August 7, 2026

Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη τους τελική βρήκαν στόχο, αφού στο 17ο δευτερόλεπτο «άνοιξαν» το σκορ!

Σε ένα από τα πιο γρήγορα γκολ που έχουμε δει στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Σίγουρα, ήταν ένα γεγονός που δεν θα άρεσε καθόλου στον Αλέσιο Λίσι, αφού είχε χτυπήσει το «καμπανάκι» στους παίκτες του, μόλις λίγες ώρες πριν την πρώτη «σέντρα».

Το «καμπανάκι» του Αλέσιο Λίσι

Ο Ιταλός τεχνικός είχε μιλήσει για πολλά θέματα στη συνέντευξη Τύπου, πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ένα από αυτά ήταν και τα όσα θα ήθελε να βελτιώσει η ομάδα του, σχετικά με τα ματς με την Ντιναμό Κιέβου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέσιο Λίσι είχε αναφέρει: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην εκκίνηση της αναμέτρησης, κάτι που δεν κάναμε στα παιχνίδια της προηγούμενης φάσης με την Ντινμό Κιέβου. Έχουμε να βελτιώσουμε ακόμη αρκετά στο παιχνίδι μας».

Μερικά λόγια που λίγες ώρες αργότερα σίγουρα θα «ηχούν» στα κεφάλια των παικτών του.

Ο λόγος; Έγινε ακριβώς ό,τι δεν ήθελε να συμβεί. Στο πρώτο ματς με την Ντιναμό Κιέβου (23/07, 2-3), ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς.

Η εξήγηση του Λίσι για την επιλογή Μιχαηλίδη στην εκτέλεση του πέναλτι (video) Ο Αλέσιο Λίσι εξήγησε τον λόγο που ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ (06/08, 0-1).

Τότε, στο 5’ ο Βολιντίμιρ Μπράζκο είχε «ανοίξει» το σκορ με το… καλησπέρα. Μία εβδομάδα αργότερα στη ρεβάνς της αναμέτρησης μπορεί οι Ουκρανοί να μην σκόραραν, αλλά πίεσαν αρκετά, και λίγο έλειψε να κάνουν τη «ζημιά».

Ο Αλέσιο Λίσι «εντόπισε» αμέσως το πρόβλημα και είχε «χτυπήσει» το πρώτο «καμπανάκι». Ωστόσο, απέναντι στην Άντερλεχτ (06/08, 0-1) η εκκίνηση ήταν και αυτή που έκανε τη διαφορά στην πρώτη αναμέτρηση.