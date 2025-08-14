Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σημαντικό αγώνα του ΠΑΟΚ, απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (14/08, 20:00).

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (14/08, 20:00).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ταξιδέψει στην Αυστρία, με στόχο να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League.

Λίγη ώρα, πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη βασική ενδεκάδα, με τους Θεσσαλονικείς να μην έχουν εκπλήξεις.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Στα δεξιά της άμυνας θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα.

Το δίδυμο στα στόπερ δεν «σπάει» με τους Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννη Μιχαηλίδη να κρατούν τη θέση τους.

Στα χαφ θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Στο «10» θα είναι ο Λούκα Ιβάνουσετς, στο ένα άκρο της επίθεσης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ονζτόεφ, Μεϊτέ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Σορετίρε, Χατσίδης, Μύθου, Μπαταούλας.

Tην ίδια ώρα, η Βόλφσμπεργκερ δεν αλλάζει «συνταγή». Οι 11 που ξεκίνησαν στο ματς της Τούμπας (07/08, 0-0) θα είναι βασικοί και στη σημερινή αναμέτρηση.

Επομένως, οι Αυστριακοί ξεκινούν με τους: Πόλστερ, Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μάτιτς, Σεπφ, Πιέσινγκερ, Αγκιεμάνγκ, Ρένερ, Μπαλό Τουρέ, Άβντιγιαϊ.

Παράλληλα, στον πάγκο θα είναι οι: Γκουτμπάουερ, Σκουμπλ, Χαϊντάνι, Γκάτερμαϊερ, Γκρούμπερ, Ατάνγκα, Ζούκιτς, Ντράμε, Ενβαϊβού, Σούλζνερ, Γόλχμαουθ, Πινκ.