Το Ole.gr σάς βάζει στο… κλίμα της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ (14/08, 20:00), μέσα από μία απολαυστική συζήτηση με τον Μίκαελ Γκσπούρνινγκ!

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μία απαιτητική «αποστολή», για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς έμειναν στο 0-0 (07/08), με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα και πλέον θα αναζητήσουν την πρόκριση, μέσω της Αυστρίας.

Λίγες ώρες βρισκόμαστε μακριά, από την αναμέτρηση που θα τα κρίνει όλα. Για αυτόν τον λόγο το Ole.gr εντόπισε έναν άνθρωπο, ώστε να μας βάλει στο… κλίμα του αγώνα.

O Mίκαελ Γκσπούρνινγκ ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2007, για λογαριασμό της Ξάνθης. Έπειτα από πέντε χρόνια είπε «αντίο», για να ζήσει μία νέα εμπειρία στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το 2014 επέστρεψε στα μέρη μας. Αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ! Στους Θεσσαλονικείς δεν έμεινε για πολύ καιρό, αφού μετά από λίγους μήνες αποχώρησε για να πάει στον Πλατανιά Χανίων.

Τα χρόνια έχουν περάσει και ο Μίκαελ Γκσπούρνινγκ, έχει «κρεμάσει» τα γάντια του και πλέον είναι προπονητής τερματοφυλάκων στην Ουνιόν Βερολίνου.

Σε μία απολαυστική συζήτηση μαζί του, ο 44χρονος μάς «άνοιξε» την καρδιά του. Την ίδια ώρα, μάς «αποκάλυψε» όλα τα δυνατά «χαρτιά» της Βόλφσμπεργκερ, μίλησε για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς, ενώ φρόντισε να αποθεώσει και δύο ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου του Βορρά»!

Credits: Associated Press / Alamy Stock Photo

-Είδατε το πρώτο παιχνίδι. Υπήρχε τίποτα, που σας έκανε εντύπωση;

«Ναι, το παρακολούθησα λεπτομερώς. Η Βόλφσμπεργκερ είχε μια πολύ έξυπνη εκτός έδρας εμφάνιση σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Η αμυντική τους οργάνωση ήταν εξαιρετική, συμπαγής, πειθαρχημένη και δύσκολο να διασπαστεί. Αυτό που ξεχώρισε ήταν το πώς όχι μόνο αμύνθηκαν καλά, αλλά δημιούργησαν και τις καλύτερες ευκαιρίες στις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει ακρίβεια ή ιδέες στο επιθετικό τρίτο. Από προπονητικής άποψης, ο τρόπος με τον οποίο η Βόλφσμπεργκερ διαχειρίστηκε το παιχνίδι ψυχικά και τακτικά ήταν εντυπωσιακός».

-Ποια είναι τα δυνατά «χαρτιά» της Βόλφσμπεργκερ;

«Τα κύρια δυνατά της σημεία είναι οι γρήγορες μεταβάσεις, το επιθετικό πρέσινγκ μετά την απώλεια της μπάλας και η δημιουργία υπερφορτώσεων στα άκρα. Σε έναν επαναληπτικό αγώνα, όπως έδειξε η Βόλφσμπεργκερ στην Ελλάδα, θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να παραμείνει συμπαγής και πειθαρχημένος, ενώ παράλληλα θα είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί τυχόν κενά που θα απομείνουν όταν η Βόλφσμπεργκερ πάρει μέτρα στο γήπεδο. Σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου, μικρά λάθη σε αυτές τις στιγμές μπορούν να κρίνουν τα πάντα».

Credits: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

-Πώς περιμένετε να είναι η ατμόσφαιρα στην Αυστρία;

«Στην Αυστρία, τα μεγάλα παιχνίδια έχουν πάντα πάθος και συναίσθημα στις κερκίδες. Η Βόλφσμπεργκερ είναι μια μικρότερη πόλη και, επειδή αγωνίζεται στο Κλάγκενφουρτ, δεν θα έχει τον ίδιο αριθμό θεατών με ομάδες όπως η Στουρμ Γκρατς ή η Ραπίντ Βιέννης. Το στάδιο είναι φανταστικό, αλλά δεν είναι μια κλασική ατμόσφαιρα έδρας για τη Βόλφσμπεργκερ. Με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξιδεύουν, θα μπορούσε να ακούγεται ακόμη πιο δυνατός ο θόρυβος για την φιλοξενούμενη ομάδα, γεγονός που καθιστά τη δυναμική του αγώνα αρκετά ενδιαφέρουσα».

-Ξεχωρίζετε κάποιον παίκτη από το φετινό ρόστερ του ΠΑΟΚ;

«Ναι, και πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναφέρω τον Γίρι Παβλένκα. Τον γνωρίζω καλά από την εποχή μου στη Γερμανία και είχε εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο αγώνα. Πολύ ήρεμος υπό πίεση, δυνατές τοποθετήσεις και αποφασιστικές αποκρούσεις που κράτησαν τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.

Έχω επίσης μια προσωπική σχέση με τον ΠΑΟΚ, έχοντας παίξει κι εγώ εδώ. Είναι πάντα ξεχωριστό να παρακολουθείς τον σύλλογο και να βλέπεις πώς έχει εξελιχθεί. Οι πρώην παίκτες του αυστριακού πρωταθλήματος που ήταν μέρος του ΠΑΟΚ πέρυσι έφεραν επίσης πραγματική ποιότητα και νοοτροπία. Κάτι που αναγνωρίζω καλά από τα χρόνια που εργάζομαι στο αυστριακό ποδόσφαιρο. Από προπονητικής άποψης, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ισχυρό μείγμα: εμπειρία και σταθερότητα στην άμυνα, δημιουργικότητα στη μεσαία γραμμή και παίκτες που μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι με μια στιγμή ποιότητας. Αυτό τους καθιστά έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο σε δύο αγώνες».

-Υπήρχε έντονη φημολογία, πως ο Κωνσταντέλιας θα έπαιρνε μεταγραφή στη Στουτγκάρδη. Ποια είναι η άποψή σας τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ;

«Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης που βλέπει λύσεις πριν οι άλλοι αναγνωρίσουν το πρόβλημα. Η αντίληψη του χώρου, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η δημιουργικότητά του σε δύσκολες καταστάσεις είναι κορυφαία χαρακτηριστικά. Για την ηλικία του, η ψυχραιμία του είναι εντυπωσιακή και με την κατάλληλη ανάπτυξη, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα».

-Τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα;

«Μου λείπει η ποδοσφαιρική κουλτούρα, η ατμόσφαιρα στα γήπεδα και ο τρόπος που οι άνθρωποι ζουν το παιχνίδι κάθε μέρα. Προσωπικά, μου λείπει επίσης το ζεστό κλίμα, το υπέροχο φαγητό και η φιλοξενία των ανθρώπων».

-Θα θέλατε να επιστρέψετε μία ημέρα στην Ελλάδα;

«Απολύτως. Η Ελλάδα ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο στο ποδοσφαιρικό μου ταξίδι και θα ήμουν πάντα ανοιχτός στο να επιστρέψω αν προέκυπτε το κατάλληλο πρότζεκτ, κάπου που μπορώ να φέρω την εμπειρία μου και να βοηθήσω στην οικοδόμηση κάτι ουσιαστικού. Παίξαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό ένα φιλικό και ήταν ωραίο που χρησιμοποίησα ξανά τα ελληνικά μου».