Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη μεγάλη ρεβάνς, απέναντι στη Βολφσμπέργκερ στην Αυστρία.

Το βράδυ της Πέμπτης (14/08, 20:00), θα δώσει τη δική του «μάχη» για την πρόκριση στα Play Offs του Europa League, μετά το 0-0 (07/08) στην Τούμπα.

Τι συμβαίνει στο «στρατόπεδο» των αντιπάλων του; Είναι αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι στην Αυστρία, μετά το πρώτο ματς, και ποιον παίκτη του ΠΑΟΚ ξεχώρισαν;

Ο δημοσιογράφος του 90minuten, Ντάνιελ Σάουερ, απάντησε στο Ole.gr όλα τα παραπάνω ερωτήματα, αναλύοντας παράλληλα, όσα συμβαίνουν στην Αυστρία, πριν το Βολφσμπέργκερ-ΠΑΟΚ (14/08, 20:00).

Το πρώτο ματς

«Δεν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στην Αυστρία. Η Βόλφσμπεργκερ κέρδισε ήδη πολύ σεβασμό για τις εμφανίσεις της την προηγούμενη σεζόν και δεν έχει πουλήσει ακόμη κανέναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της. Τα πήγαν καλά στην προετοιμασία ενάντια στην Μπεσίκτας, οπότε υπήρχε αρκετός αισιοδοξία για τη νέα σεζόν.

Η WAC έχει σταθερούς παίκτες σε όλη την ομάδα, με μερικά ενδιαφέροντα ταλέντα, που σίγουρα αξίζουν να αγωνιστούν στο Europa League.

Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ θεωρούνταν και εξακολουθεί να θεωρείται φαβορί, αλλά δεν ήταν τόσο απειλητικός στον πρώτο αγώνα όσο αναμενόταν. Αντιθέτως, φαινόταν λίγο πιο νευρικός και εκνευρισμένος από τη WAC».

Η προετοιμασία για τη ρεβάνς

«Η προετοιμασία πηγαίνει καλά. Η WAC (όπως συνήθως την αποκαλούμε στην Αυστρία) κατάφερε να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο, το οποίο της δίνει κι άλλη ώθηση.

Το να αγωνίζονται σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα θα είναι μια νέα εμπειρία για αρκετά μέλη της ομάδας, αλλά αυτή τη στιγμή της σεζόν θα πρέπει να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Επιπλέον, ο προπονητής, Ντίντι Κούμπαουερ, έχει κάποια εμπειρία στην Ευρώπη, τόσο ως προπονητής όσο και ως παίκτης.

Χρησιμοποίησαν τη Δευτέρα για αποκατάσταση και την Τρίτη επανέφεραν την ένταση στις προπονήσεις.

Όπως και στον πρώτο αγώνα, θα απουσιάζουν οι Έρικ Κόιζεκ και Τσιμπουίκε Νουαΐβι, δύο από τους πιο σημαντικούς παίκτες τους. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν επιπλέον τραυματισμοί, κάτι που είναι θετικό για την WAC, καθώς τους λείπει βάθος σε μερικές θέσεις».

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο

«Κατ’ αρχάς, η Βόλφσμπεργκερ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το δικό της γήπεδο (Lavanttal-Arena), καθώς δεν πληροί τις απαιτήσεις της UEFA. Οπότε θα φιλοξενήσει τον αγώνα στο Κλάγκενφουρτ, ένα πολύ ωραίο γήπεδο (χτίστηκε για το Euro 2008), αλλά περίπου μία ώρα μακριά από την έδρα τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ώρα έναρξης στις 19:00 και τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσουν στο Κλάγκενφουρτ εγκαίρως, πολλοί θα επιλέξουν ή θα αναγκαστούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα στην τηλεόραση, καθώς δεν θα μπορέσουν να φύγουν από τη δουλειά εγκαίρως. Επιπλέον, στην Αυστρία τα σχολεία είναι ακόμα σε καλοκαιρινές διακοπές και η Παρασκευή είναι αργία. Έτσι αρκετές οικογένειες θα λείπουν σε ταξίδι Σαββατοκύριακου, γεγονός που θα περιορίσει την προσέλευση την Πέμπτη.

Αναμένω πλήθος 5.000 έως 6.000 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των οπαδών του ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι η πλειοψηφία, αλλά πιθανώς θα είναι πιο… ζεστοί από τους οπαδούς της WAC».

Wörthersee Stadion (Klagenfurt 🇦🇹)

In the #UEL on Thursday, it’s 0-0 in the Main Path tie between Wolfsberger AC 🇦🇹 and PAOK 🇬🇷



The ÖFB-Cup holders are leg hosts this week, playing a first European home game for three years.

Their own home is the 7,300-capacity Lavanttal-Arena,… pic.twitter.com/sM4x46t75k — The Matchday Man (@TheMatchdayMan) August 12, 2025

Το «κλίμα» πριν το ματς

«Θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια αισιοδοξία. Η ισοπαλία εκτός έδρας είναι ένα καλό αποτέλεσμα για να χτίσουν πάνω σε αυτό.

Προς το παρόν, η WAC δεν έχει βρει πλήρως τον ρυθμό της, καθώς η έναρξη της σεζόν στην Αυστρία ήταν λίγο απογοητευτική. Αλλά θα ανταγωνιστούν τον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας πως έχουν πολύ λίγα να χάσουν. Ο στόχος του συλλόγου θα είναι να φτάσει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν πετύχουν μια σχετικά εκπληκτική νίκη, θα εξασφαλίσουν τη θέση τους είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Αν χάσουν, θα πάνε στα Play Offs του Conference League ως φαβορί».

Αυτός που ξεχώρισαν στην Αυστρία

«Η προφανής απάντηση θα ήταν ο Κωνσταντέλιας, που είχε μερικές καλές στιγμές, ντρίμπλες και πάσες και είναι σαφώς πολύ ταλαντούχος. Πιστεύω όμως ότι η Βόλφσμπεργκερ έκανε εξαιρετική δουλειά στο να τον καλύπτει.

Άλλοι παίκτες που μου φάνηκαν ενδιαφέροντες: ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που διάβασε καλά το παιχνίδι και κινήθηκε σωστά με την μπάλα μερικές φορές. Ο Γίρι Παβλένκα είναι αρκετά γνωστός, αλλά έδειξε πραγματικά την ποιότητά του σε μονομαχίες 1 vs 1».

Δυνατά & αδύναμα σημεία της Βολφσμπέργκερ

«Η μεγαλύτερη δύναμη της WAC είναι η επιθετική της γραμμή. Δυστυχώς, λόγω τραυματισμού (Κόιζεκ) και μεταγραφικών διαπραγματεύσεων (Ζούκιτς), οι καλύτεροι παίκτες τους δεν είναι διαθέσιμοι ή είναι διαθέσιμοι μόνο μερικώς. Οι αντικαταστάτες τους δεν έχουν βρει πλήρως τη χημεία που θα ήθελαν κι αυτό θέλει μήνες για να βελτιωθεί. Οι επιθετικοί τους είναι αρκετά γρήγοροι και μπορούν να είναι πολύ δημιουργικοί με την μπάλα, αν και ίσως λίγο αναποτελεσματικοί.

Στο τέρμα, βρήκαν πέρσι έναν πολύ σταθερό παίκτη στο πρόσωπο του Νικολάς Πόλστερ. Πάντα θεωρούνταν αρκετά μεγάλο ταλέντο στην Αυστρία, αλλά δανειζόταν συχνά σε ομάδες στη δεύτερη κατηγορία. Μετακόμισε στη Βόλφσμπεργκερ πέρσι το καλοκαίρι και έκανε ντεμπούτο στην αυστριακή Bundesliga, και στο τέλος της σεζόν κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Έχει πολύ ήρεμη παρουσία και είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.

Η μεγαλύτερη αδυναμία τους – προς το παρόν – είναι το build-up παιχνίδι και η μεταφορά της μπάλας στους επιθετικούς. Οι τρεις αμυντικοί πίσω δυσκολεύονται να εμπνεύσουν αξιοπιστία στους συμπαίκτες τους με τις πάσες, και ο ΠΑΟΚ τα πήγε καλά στο να τους ασκήσει πίεση στον πρώτο αγώνα.

Η WAC είναι αρκετά ευάλωτη στα πλάγια, καθώς οι πλάγιοι αμυντικοί δεν έχουν πλήρως προσαρμοστεί στους νέους τους ρόλους, αφού δύο είναι νέοι στο ρόστερ και ο ένας ήταν αναπληρωματικός πέρσι».