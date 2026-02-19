H Bικτόρια Πλζεν ξανά στον… δρόμο του Παναθηναϊκού, έχοντας για «κρυφό» χαρτί της έναν τερματοφύλακα, που κάνει «θραύση» στο Europa League!

Ο Παναθηναϊκός ξανά στο «παιχνίδι» της Ευρώπης, με στόχο να προκριθεί στους «16» του Europa League. Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να «ξεπεράσει» το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν.

Μίας ομάδας, που συνάντησε και πριν λίγες εβδομάδες, με την αναμέτρησή τους να λήγει χωρίς σκορ.

Οι Τσέχοι αν και ήταν η μοναδική ομάδα χωρίς ήττα στη League Phase για τη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν μπόρεσαν να μπουν στην 8άδα. Τι ήταν αυτό που τους έκανε να «ξεχωρίζουν»;

Το πόσο καλή αμυντική ομάδα είναι, με τα νούμερα να μην λένε ψέματα. Άλλωστε, σε αυτήν την προσπάθεια υπήρχε και ένα τερματοφύλακας, που «κατέβαζε» ρολά!

Γιατί η «μάχη» του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν είναι σημαντική για την Ελλάδα Προφανώς και ο Παναθηναϊκός θέλει να «πετάξει» εκτός Europa League τη Βικτόρια Πλζεν. Σε μία συνθήκη, που «φτιάχνει» και την Ελλάδα.

Το δυνατό «χαρτί» της Βικτόρια Πλζεν

Η αλήθεια είναι πως ο Φλόριαν Βίγκελε δεν ξεκίνησε ως βασικός της σεζόν. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έχει πάρει αρκετά παιχνίδια και κάνει φανταστικά πράγματα.

Στο Europa League τα νούμερά του είναι το λιγότερο τρομερά. Έπαιξε στις μισές αναμετρήσεις της League Phase, δηλαδή στις τέσσερις και δέχτηκε μονάχα ένα γκολ!

Κι όμως, μόνο μία φορά μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα του, ακόμα και αν έπαιξε σε αναμετρήσεις, που «έκριναν» και το τελικό «πλασάρισμα» της ομάδας του.

Πολλοί θα έλεγαν, πως αυτό έγινε, επειδή ελάχιστες φορές κλήθηκε να «σβήσει» έναν κίνδυνο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Ο Φλόριαν Βίγκελε έχει «αντιμετωπίσει» συνολικά 20 σουτ στον στόχο!

Πόσα από αυτά έχει αποκρούσει; Μα φυσικά τα 19, αφού όπως προαναφέραμε έχει δεχτεί μονάχα ένα γκολ.

Δηλαδή, έχει αποκρούσει συνολικά των 95% των σουτ, που έχει πάει στην εστία του. Ο Παναθηναϊκός προφανώς και έχει έναν ξεκάθαρο στόχο.

Να «χαλάσει» αυτό το απίστευτο ποσοστό, που έχει «γράψει» ο τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλζεν στο Europa League.