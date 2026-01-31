Και η… κλήρωσε έβγαλε τη Βικτόρια Πλζεν στον «δρόμο» του Παναθηναϊκού! Μία ομάδα, που έχει καταφέρει ό,τι καμία άλλη στο Europa League!

Τελικά, έχουμε μία «επανάληψη» για τον Παναθηναϊκό. Η κλήρωση για τα Play Offs του Europa League έβγαλε μία «γνωστή ομάδα».

Η Βικτόρια Πλζεν θα μπει στον… δρόμο των «πρασίνων», με τα δύο κλαμπνα «μονομαχούν» για μία θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Στην πρώτη τους «μάχη» τη φετινή σεζόν είχαμε ένα «άσφαιρο» ματς στο ΟΑΚΑ, με τη «λευκή» ισοπαλία να μένει, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ωστόσο, η μοίρα τα έφερε έτσι, που μέσα σε λίγο καιρό, θα έχουμε ακόμα δύο αναμετρήσεις μεταξύ τους.

Το έργο του Παναθηναϊκού, μόνο εύκολο δεν μπορεί να είναι. Έτσι και αλλιώς, πρέπει να σκεφτούμε πως οι Τσέχοι έχουν καταφέρει, ό,τι κανένα άλλο κλαμπ στο Europa League!

Ο Παναθηναϊκός έπεσε στην «παγίδα» της Βικτόρια Πλζεν Η Βικτόρια Πλζεν φανέρωσε -και- στο ΟΑΚΑ το δυνατό της «χαρτί» και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να το αποφύγει.

Η «πρόκληση» του Παναθηναϊκού

Όπως είναι γνωστό, όλες οι ομάδες δίνουν οκτώ ματς στη League Phase, για τη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Βικτόρια Πλζεν μπόρεσε να τερματίσει στη 14η θέση, έχοντας μαζέψει συνολικά 14 βαθμούς. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωσή της, θα το καταλάβουμε, όταν δούμε το «πώς» ήρθε η τελική της βαθμολογία.

Η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι δεν είχε ούτε μία ήττα! Κι όμως, και αυτό, γιατί μέτρησε πέντε ισοπαλίες και τρεις νίκες!

Καμία άλλη ομάδα στη League Phase δεν κατάφερε κάτι παρόμοιο, καθώς όλες είχαν έστω από μία ήττα! Κι όμως, μπορεί να ακούγεται απίθανο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Εκτός αυτού, αξίζει να δούμε τι έγινε και στην περσινή διοργάνωση, όπου ξανά μία ομάδα κατάφερε κάτι τέτοιο.

Ποια ήταν αυτή; Η φιναλίστ! Δηλαδή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που στην πορεία της στον όμιλο δεν… στραβοπάτησε ποτέ.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως το επίτευγμα της Βικτόρια Πλζεν, μόνο εύκολο δεν είναι για να υλοποιηθεί. Άλλωστε, κανείς άλλος δεν μπόρεσε να το κάνει στη διοργάνωση!

Για αυτό και ο Παναθηναϊκός έχει μία μεγάλη «πρόκληση» μπροστά του.