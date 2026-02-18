Προφανώς και ο Παναθηναϊκός θέλει να «πετάξει» εκτός Europa League τη Βικτόρια Πλζεν. Σε μία συνθήκη, που «φτιάχνει» και την Ελλάδα.

Και η κλήρωση έβγαλε τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με τη Βικτόρια Πλζεν, για τα Play Offs του Europa League.

Σε μία «μάχη» που ξεκινάει σε λίγες ώρες και έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Ο λόγος;

Έχει να κάνει με τη βαθμολογία της χώρας μας στην UEFA, αφού είναι στην 11η θέση πίσω από την Τσεχία! Επομένως, καταλαβαίνει κανείς, πόσο κομβικό ρόλο μπορεί να «παίξει» στην «οικονομία» της σεζόν. Ωστόσο, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

ΠΑΟΚ-Θέλτα & Παναθηναϊκός-Πλζεν στα νοκ-άουτ του Europa League! ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν αντιπάλους για τα νοκ-άουτ του Europa League! Με Θέλτα οι Θεσσαλονικείς, με Βικτόρια Πλζεν το «τριφύλλι».

Η «μάχη» Τσεχίας – Ελλάδας

H Ελλάδα έχει «μαζέψει» πάρα πολύ τη διαφορά από την ομάδα της Τσεχίας, αφού τη δεδομένη στιγμή είναι περίπου στους 2.500 πόντους.

Μάλιστα, έχει και ένα «πλεονέκτημα», αφού στην Ευρώπη συνεχίζουν τέσσερις ομάδες της έναντι τρεις.

Κι αυτό, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκό είναι στα Play Offs. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ είναι στους «16» του Conference League, όπως ακριβώς, συμβαίνει και με τη Σπάρτα Πράγας για την Τσεχία.

Όπως καταλαβαίνει κανείς θα ήταν τεράστιο «πλήγμα» για την Τσεχία να «χάσει» τη Βικτόρια Πλζεν σε αυτό το στάδιο.

Κι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός αν έχει κάνει το «απόλυτο» με δύο νίκες και πρόκριση θα βάλει 1.000 βαθμούς στο «σακούλι» της Ελλάδας, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν και αυτοί βαθμούς.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη Σίγμα Όλομουτς, που είναι στα Play Offs του Conference League, που θα αντιμετωπίσει τη Λωζάνη.

Και γιατί όλος αυτός ο «χαμός» για τη 10ή θέση; Επειδή, αν η Ελλάδα μπορέσει στο τέλος της σεζόν να κάνει την «προσπέραση» η πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει απευθείας εισιτήρια για τη League Phase του Champions League!

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος στη σεζόν. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο «πλεονέκτημα» θα είχε η Ελλάδα, αν ο Παναθηναϊκός «πέταγε» εκτός τη Βικτόρια Πλζεν.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.475 (+8.675 – 3/5)

10. Τσεχία 47.225 (+9.725 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.312 (+12.100 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 39.737 (+6.550 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 1/5)

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα τη θέση της χώρας:

Θέση Νο.10

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.11-12

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.13-14

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League