Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα και… εμφατικά από την έδρα της Γιούνγκ Μπόις, γιατί ο Χρήστος Κόντης «έπαιξε» ολόσωστα τα «χαρτιά» που είχε στα χέρια του.

Η νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ελβετία, απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις, του χάρισε κάτι παραπάνω από τρεις βαθμούς, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Με το εμφατικό 1-4 (25/09), οι «πράσινοι» απέκτησαν και πάλι ψυχολογία, αλλά και μία ιδανική ευκαιρία, για «restart». Ο Χρήστος Κόντης προσπαθεί να επαναφέρει την ηρεμία στο «στρατόπεδο» του «τριφυλλιού» και σίγουρα, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έκανε ένα σημαντικό και μεγάλο πρώτο βήμα.

Ωστόσο, εάν εξετάσουμε το «προφίλ» που είχε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τους Ελβετούς, γίνεται κατανοητό πως η νίκη δεν ήρθε τυχαία. Αντίθετα, ο Έλληνας τεχνικός έδειξε πως πήρε το «μάθημα» που χρειαζόταν, από το ντέρμπι «αιωνίων», στη Λεωφόρο, πριν λίγες μέρες.

«Φρεσκάδα» και σωστές… ανάσες

Τι είχε γίνει σε εκείνη την περίπτωση; Οι παίκτες του «τριφυλλιού» έδειξαν να μένουν από δυνάμεις, στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου. Ο λόγος ήταν πως προσπάθησαν να παραμείνουν στο ίδιο τέμπο, που είχαν από την αρχή του ματς.

Ο Χρήστος Κόντης, λοιπόν, απέδειξε πως «έμαθε» από αυτό, με τρεις τρόπους. Αρχικά, «φρέσκαρε» σχεδόν ολόκληρη την ενδεκάδα, καθώς ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με οκτώ αλλαγές, συγκριτικά με το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Σταθεροί παρέμειναν οι Μπακασέτας, Τετέ και Τουμπά.

Έπειτα, φάνηκε πως είχε προετοιμάσει σωστά την ομάδα του. Γιατί; Διότι, φρόντισε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το καλό της διάστημα. Ο Παναθηναϊκός μπήκε «καυτός» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Αυτή τη φορά, όμως, το «εξαργύρωσε», πετυχαίνοντας τρία γκολ, έως το 19ο λεπτό.

Προς το φινάλε του πρώτου μέρους, η Γιούνγκ Μπόις έδειξε να ανεβαίνει και να απειλεί σταθερά την άμυνα του «τριφυλλιού». Εκεί, ο Κόντης κατάλαβε πως πρέπει να παίξει το επόμενο «χαρτί» του.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε μερικά μέτρα πίσω, προκειμένου να μην αφήσει χώρους στον αντίπαλό του, αλλά και να διατηρήσει «δυνάμεις». Παράλληλα, όμως, έψαχνε πάντα και ένα γκολ, για να «σφραγίσει» τη νίκη του. Το βρήκε με τον Ζαρουρί να πετυχαίνει χατ-τρικ, στο ματς της ζωής του.

Το «τρικ» για το τελειωτικό «χτύπημα»

Κάπου εκεί, ήρθε η ώρα για το «τρικ», που χάρισε την «παρτίδα» στην ελληνική ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός τελείωσε τον αγώνα με τέσσερα μπακ! Απέσυρε τον Ζαρουρί, για να περάσει τον Κυριακόπουλο, ενώ λίγο αργότερα, έβγαλε τον Τετέ, για να μπει ο Καλάμπρια.

Αυτή ήταν η «χαριστική βολή» στη Γιούνγκ Μπόις, καθώς η ελβετική ομάδα έδειχνε πως τα «φτερά» ήταν και το μοναδικό δυνατό της σημείο στην αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, όλα είχαν τελειώσει οριστικά.

Φυσικά, θα ήταν δύσκολο να ανατραπεί το αποτέλεσμα, ακόμα και πριν από τις αλλαγές. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε, πως η διαφορά τερμάτων στη League Phase είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Γι’ αυτό και ο Κόντης δεν «παράτησε» τακτικά το παιχνίδι, μέχρι να ακούσει το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.