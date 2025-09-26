O Aράς Ζαρουρί τα… έκανε όλα, αλλά ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (26/09, 1-4) είχε -τουλάχιστον- ακόμα έναν πρωταγωνιστή. Ο Μανώλης Σιώπης δούλεψε «αθόρυβα» και μπόρεσε να διακριθεί κι ας μην πέτυχε χατ-τρικ!

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το… δεξί στις υποχρεώσεις του της League Phase του Europa League.

Παρά το γεγονός, πως οι «πράσινοι» ήταν σε ένα κακό «φεγγάρι», μπόρεσαν να «μετατρέψουν» την 1η αγωνιστική σε «θρίαμβο»!

Απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 1-4) στήθηκε… πάρτι, με τον Αράς Ζαρουρί να είναι ο «οικοδεσπότης». Ωστόσο, από τη μεριά του Παναθηναϊκού υπήρχε -τουλάχιστον- ακόμα ένας πρωταγωνιστής.

Μπορεί ο Μανώλης Σιώπης να μην σκόραρε χατ-τρικ, αλλά έκανε «αθόρυβα» τη δουλειά του, για μία συγκινητική εμφάνιση!

Οι αριθμοί του «αθόρυβου» πρωταγωνιστή

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ο Έλληνας μέσος δεν βγήκε δευτερόλεπτο από την αναμέτρηση, έχοντας συνολική βαθμολογία στο Sofascore 7.7. Τη δεύτερη μεγαλύτερη για τον Παναθηναϊκό, πίσω από τον Αράς Ζαρουρί (9.9).

Αν συνεχίσουμε στα νούμερα του Μανώλη Σιώπη θα δούμε πως ήταν -σχεδόν- αψεγάδιαστος. Ακούμπησε την μπάλα συνολικά 52 φορές, έχοντας ποσοστό ευστοχίας στις πάσες 93% (28/30), με τις τρεις μεταβιβάσεις του να είναι μακρινές (3/3).

Από εκεί και πέρα, ο 31χρονος ήταν σχεδόν… παντού στην άμυνα του Παναθηναϊκού κέρδισε συνολικά τις 10/11 μονομαχίες σε έδαφος και αέρα, που έδωσε, ενώ κέρδισε και τέσσερα φάουλ!

Επίσης, είχε τρεις απομακρύνσεις, ένα κλέψιμο, ενώ έβαλε «μπλοκ» και σε δύο σουτ! Την ίδια ώρα, είχε και πολλά πράγματα, που δεν τα «έπιασε» η στατιστική.

Ήταν ο κινητήριος αμυντικός «μοχλός» του Παναθηναϊκού και δεν ήταν λίγες οι φορές, που η πίεσή του έφερε «κατοχές» στην ομάδα του.

Μάλιστα, στο 42ο λεπτό «πιστώνεται» και ένα πολύ σπουδαίο τάκλιν! Mετά από μία αναμπουμπούλα στην άμυνα, ο Μανώλης Σιώπης με ένα «στοπ», μετά από δικό του λάθος μπόρεσε να «αποσοβήσει» τον κίνδυνο, καθώς το σουτ του Κρίσταν Φάσναχτ -κατά πάσα πιθανότητα- θα κατέληγε στα δίχτυα. Ωστόσο, ήταν εκεί και πάλι, για να βοηθήσει!

Πραγματικά, μία εμφάνιση που μπορεί να πέρασε κάτω από τα «ραντάρ», αλλά σίγουρα οι «πράσινοι» χρειάζονταν, για να φύγουν με το «διπλό» από την Ελβετία!