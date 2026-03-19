Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις (19/03, 22:00).

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη «μάχη». Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μπέτις (19/03, 22:00) στην Ισπανία, στο ματς της 20ετίας.

Οι «πράσινοι» αν καταφέρουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 1-0, τότε θα πετύχουν μία τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Ωστόσο, θα πρέπει να «αντέξουν» μέσα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη έδρα. Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Κάτω από την εστία για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Στην τριάδα της άμυνας θα παίξουν οι Χάβι Ερνάντεθ, Γιώργος Κάτρης και Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον.

Στη δεξιά πλευρά της άμυνας θα είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ στην αριστερή ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα χαφ θα παίξουν οι Ρενάτο Σάντσες και Τάσος Μπακασέτας, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Ανδρέας Τεττέη. Πίσω από τον Έλληνα επιθετικό θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση οι Φακούντο Πελίστρι και Βισέντε Ταμπόρδα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσες, Πελίστρι, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Αντίνο, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Κότσιρας, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μπέτις θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκεθ, Άντονι, Φορνάλς, Άμραμπατ, Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντεθ, Ρουιμπάλ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Βαγιές, Αντριάν, Αλτιμιρά, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιδάλγο, Β. Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεοσά, Ρόκα, Φίρπο, Ορτίθ.