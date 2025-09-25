Ο Ανάς Ζαρουρί τα… έκανε πραγματικά όλα απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 1-4)! Άλλωστε, οι αριθμοί του το «αποδεικνύουν» και με το παραπάνω!

O Aνάς Ζαρουρί και τι δεν… έκανε απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 1-4)! Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να αφήσει πίσω του το κακό του «φεγγάρι» και επέστρεψε στις νίκες! Και όχι μόνο αυτό, καθώς «θριάμβευσε» στην Ελβετία!

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής ήταν μία από τις «εκπλήξεις» του Χρήστου Κόντη στην αρχική ενδεκάδα των «πρασίνων»!

Λήξη αγώνα με σπουδαία νίκη για την ομάδα μας στη Βέρνη! Ονειρεμένη εκκίνηση στη League Phase του Europa League! #Panathinaikos #PAOFC #UEL #YBPAO pic.twitter.com/0T6M9t3JHr — Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 25, 2025

Ωστόσο, ο 24χρονος εξτρέμ έβγαλε «ασπροπρόσωπο» τον προπονητή του, με μία εμφάνιση-όνειρο!

Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League είχε την «υπογραφή» του, κι όχι άδικα…

Ο Ζαρουρί τα… έκανε όλα

Όπως καταλαβαίνει κανείς, με χατ-τρικ σε 70 λεπτά συμμετοχής, δεν θα μπορούσε να μην είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής!

Σύμφωνα με το Sofascore είχε 36 επαφές, με την μπάλα, έχοντας την ίδια ώρα 86% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (12/14).

Παράλληλα, μία από τις μεταβιβάσεις του «μεταφράστηκε» σε πάσα-κλειδί. Επίσης, κέρδισε ένα φάουλ, ενώ βγήκε νικητής σε 3/8 μονομαχίες που έδωσε.

Από εκεί και πέρα, πάμε στα πιο… σημαντικά. Ποια ήταν η τελική βαθμολογία; Ο Ανάς Ζαρουρί άγγιξε το «τέλειο», καθώς το Sofascore τον βαθμολόγησε με 9.9!

Προφανώς και μιλάμε για μία βαθμολογία, που συνηθισμένη δεν μπορείς να την πεις.

Όπως καταλαβαίνει κανείς ήταν ο MVP της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, καθώς κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να τον «ξεπεράσει»!

Σίγουρα, μία εμφάνιση, που θα θυμάται για πολύ καιρό ο Μαροκινός εξτρέμ…