O Aνάς Ζαρουρί και τι δεν… έκανε απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 1-4)! Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να αφήσει πίσω του το κακό του «φεγγάρι» και επέστρεψε στις νίκες! Και όχι μόνο αυτό, καθώς «θριάμβευσε» στην Ελβετία!
Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής ήταν μία από τις «εκπλήξεις» του Χρήστου Κόντη στην αρχική ενδεκάδα των «πρασίνων»!
Ωστόσο, ο 24χρονος εξτρέμ έβγαλε «ασπροπρόσωπο» τον προπονητή του, με μία εμφάνιση-όνειρο!
Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League είχε την «υπογραφή» του, κι όχι άδικα…
Ο Ζαρουρί τα… έκανε όλα
Όπως καταλαβαίνει κανείς, με χατ-τρικ σε 70 λεπτά συμμετοχής, δεν θα μπορούσε να μην είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής!
Σύμφωνα με το Sofascore είχε 36 επαφές, με την μπάλα, έχοντας την ίδια ώρα 86% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (12/14).
Παράλληλα, μία από τις μεταβιβάσεις του «μεταφράστηκε» σε πάσα-κλειδί. Επίσης, κέρδισε ένα φάουλ, ενώ βγήκε νικητής σε 3/8 μονομαχίες που έδωσε.
Από εκεί και πέρα, πάμε στα πιο… σημαντικά. Ποια ήταν η τελική βαθμολογία; Ο Ανάς Ζαρουρί άγγιξε το «τέλειο», καθώς το Sofascore τον βαθμολόγησε με 9.9!
Προφανώς και μιλάμε για μία βαθμολογία, που συνηθισμένη δεν μπορείς να την πεις.
Όπως καταλαβαίνει κανείς ήταν ο MVP της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, καθώς κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να τον «ξεπεράσει»!
Σίγουρα, μία εμφάνιση, που θα θυμάται για πολύ καιρό ο Μαροκινός εξτρέμ…