Ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο «έργο», κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις. Πρέπει να περιορίσει έναν παίκτη, που έχει ξεκινήσει «καυτός», στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Στην Ελβετία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, για την πρεμιέρα του στη φετινή League Phase του Europa League (25/09, 22:00). Το «τριφύλλι» ξεκινά τις υποχρεώσεις του μακριά από την Ελλάδα, καθώς κοντράρεται με τη Γιούνγκ Μπόις, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

Ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, με εξαίρεση τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος παραμένει στα «πιτς». Παρ’ όλα αυτά, ο Έλληνας τεχνικός καλείται να βρει λύση, σε ένα άλλο ζήτημα.

Η ελβετική ομάδα, στα πρώτα ματς της για τη φετινή σεζόν, φαίνεται πως έχει βρει το δυνατό της «χαρτί». Αυτό εντοπίζεται στον βασικό της επιθετικό.

Ο Κρις Μπεντιά αγωνίζεται ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου στη Γιούνγκ Μπόις, από τον περασμένο Φεβρουάριο. Μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιήσει μία «εκρηκτική» εκκίνηση και φαίνεται πως αποτελεί τον Νο.1 κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ας δούμε, τι έχει κάνει έως τώρα ο 29χρονος φορ από την Ακτή Ελεφαντοστού. Έχοντας καταγράψει 10 συμμετοχές, σε ελβετικό πρωτάθλημα και Κύπελλο, αλλά και στα προκριματικά του Europa League, ο Μπεντιά έχει πετύχει 7 τέρματα, ενώ μοίρασε και 1 ασίστ.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Γιούνγκ Μπόις, συνολικά, έχει βρει δίχτυα σε 17 περιπτώσεις. Κάτι που σημαίνει πως ο Μπεντιά έχει σκοράρει το 41% των τερμάτων της!

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό, επομένως, ο 29χρονος επιθετικός είναι ένας παράγοντας που, σίγουρα, πρέπει να βρει τρόπο για να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.